Los copropietarios del Lluís Sitjar no tomarán ninguna decisión sobre el futuro de sus títulos hasta que se reúnan el próximo mes de enero en Asamblea. Así se lo ha transmitido hoy su presidente Joan Aguiló al CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, con quien ha mantenido un largo encuentro en el estadio de Son Moix que se ha desarrollado en la más absoluta cordialidad. «Nuestra sintonía con el Mallorca es total», ha manifestado a OKDIARIO Joan Aguiló, que ha adelantado que ha invitado al club «a asistir a nuestra Asamblea. También nos gustaría que viniera el Ayuntamiento».

Al Mallorca le urge llegar a un acuerdo cuanto antes porque quiere destinar los casi tres millones que recibirá por la venta de sus acciones en ejecutar la primera fase de la reforma de Son Moix, añadiendo ese dinero al que recibirá en virtud del acuerdo que, junto a casi todos los equipos de la Liga, firmaron con el fondo de inversiones CVC, pero no puede hacer nada si los copropietarios no dan luz verde a la oferta de Cort porque el Ayuntamiento no comprará si no tiene las tres cuartas partes de los títulos. De ahí la reunión mantenida hoy en Son Moix.

Aguiló representa a cerca de 400 de las 666 acciones que se emitieron en 1945, mientras que el resto está en poder del Mallorca. Todo hace indicar que el club ha llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento para venderle sus títulos, pero el trato no tendrá validez si no se adhieren también el resto de propietarios.

El Mallorca ofrece a los propietarios dos pases por título durante los próximos 25 años a cambio de que acepten la oferta de Cort, pero no está claro que los titulares de las acciones digan que sí ya que, tal y como adelantó OKDIARIO, no sólo ofrecen mucho menos dinero de la valoración de los técnicos de la ex-alcaldesa Aina Calvo en 2010, sino que además tampoco aclaran cómo van a pagar.