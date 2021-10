Tras el anuncio de ayer en el Ajuntament de Palma los copropietarios del estadio Lluís Sitjar esperan con mucho interés la oferta del alcalde Hila por sus acciones. La última fue decepcionante: en 2018 les propuso pagarles 10 millones de euros por el solar en el que se ubicaba el antiguo campo de fútbol, cinco millones menos que la cifra en la que valoró el mismo terreno la también socialista Aina Calvo, que en 2010 ofreció 15 millones de euros.

Hace tres años que el Ajuntament trasladó a los copropietarios su última oferta, que fue rechazada por una enorme cantidad de titulares de las acciones del estadio: de 170 votos emitidos, 114 manifestaron su negativa a la propuesta de Cort, mientras que sólo 56 estuvieron a favor. El no no tan sólo se basó en lo que ellos consideraban como propuesta «insuficiente» a tenor de la calificación efectuada por un perito independiente en 2010, durante el mandato de la socialista Aina Calvo, que valoró el recinto en 14.799.633,77 euros, sino que además Hila no les decía ni cuando ni cómo les iba a pagar los 15.000 euros por acción que les ofrecía. Además, para proceder a la operación el alcalde exigió que por lo menos la mitad más uno de los copropietarios accediera a la venta.

Han pasado tres años desde entonces sin que hubiera más novedades, pero ahora tanto Cort como el Mallorca parecen muy interesados en desbloquear la situación, seguramente porque entre ellos han llegado a un pacto individual, ya que el club recibirá ahora una importante cantidad de dinero que quiere destinar a la supresión de las pistas de atletismo de Son Moix.

De este modo, la pasada semana el CEO de negocios del Real Mallorca, Alfonso Díaz, pidió a los copropietarios del Lluís Sitjar que llegaran a un acuerdo con el Ayuntamiento de Palma para así «desatascar una situación de hace más de 20 años». Díaz adelantó que el Ajuntament de Palma «mantiene la oferta que hizo y estamos pendiente de una reunión conjunta con los copropietarios. Es momento de mirar adelante, muchos de ellos quieren seguir vinculados al club, así que deberíamos adecuarnos a la oferta del Ayuntamiento y aceptarla».

En este escenario, la postura del presidente de la Asociación de Copropietarios, Joan Aguiló, será importantísima. Aguiló se encuentra actualmente en Sudamérica, donde posee varios negocios, y no tiene previsto su regreso a Mallorca de manera inmediata, aunque por supuesto si se produce la notificación de la oferta de Cort no tendrá otro remedio que tomar el primer avión y convocar una Asamblea General de Copropietarios para que se vuelva a votar si se acepta o no la propuesta municipal.

Hay que recordar que los terrenos en los que estaba ubicado el estadio Lluís Sitjar están divididos en 666 acciones, a través de las cuales se financió en 1945 la construcción del campo de fútbol. El Mallorca ha ido adquiriendo las que ha podido y en estos momentos controla casi una tercera parte a través de la Fundació Reial Mallorca, que tiene 140 acciones, y el propio club, que detenta 59. De acuerdo a la última tasación de Hila, recibiría por ellas un importe de 2.905.997 euros.