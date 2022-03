Mañana será un día clave para el futuro del Lluís Sitjar. A las 19.00 en primera y a las 19.30 en segunda convocatoria se celebra en Son Moix la Asamblea de Copropietarios para decidir qué postura adoptar ante la oferta de Cort, que quiere pagar 9.700.000 euros por el solar, y la propuesta complementaria del Mallorca, que dará dos pases durante los próximos 25 años por cada acción si los copropietarios aceptan la oferta del Ayuntamiento, tal y como adelantó OKBALEARES el pasado 27 de febrero.

«Yo personalmente diría que no a esa oferta, si es que llega, pero sólo tengo tres títulos, soy una pequeñísima parte del total», dijo a OKBALEARES Joan Aguiló, presidente de los copropietarios, que recalcó que «deben ser los titulares de las acciones los que decidan».

Aguiló representa a cerca de 400 de las 666 acciones que se emitieron en 1945, mientras que el resto está en poder del Mallorca. Todo hace indicar que el club ha llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento para venderle sus títulos, pero el trato no tendrá validez si no se adhieren también el resto de propietarios. El presidente se reunió el pasado mes de noviembre en Son Moix con el CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, y le adelantó que no se tomaría ninguna decisión hasta que se celebrara la Asamblea. La reunión estaba prevista para la última semana de enero, pero el aumento de casos de coronavirus obligó a aplazarla al 10 de marzo, fecha que será decisiva para el futuro del proceso.

Tal y como adelantó OKBALEARES El Mallorca ofreció el estadio de Son Moix para que se celebre la Asamblea que está programada para el próximo 10 de marzo, tras haber tenido que ser suspendida en enero a causa del incremento de casos de coronavirus. El club quiere acelerar el proceso de venta del solar donde se ubicaba el antiguo estadio al Ayuntamiento para poder contar así con más fondos para afrontar el proyecto de remodelación de Son Moix que fue anunciado el pasado uno de enero.

En caso de que mañana salga adelante la propuesta de Cort el Mallorca ingresará cerca de tres millones de euros por la venta de las cerca de 200 acciones que controla a través del club y a través de la Fundación. Ese dinero