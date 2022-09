Higor, en su despedida del Palma Futsal: «Me voy feliz»

El pívot brasileño se ha despedido de sus compañeros antes de viajar a Lisboa y comenzar los entrenamientos con su nuevo club. El Benfica pagó la cláusula del jugador tras un año y medio en Mallorca. El club portugués ya se hizo con los servicios de Diego Nunes de la misma manera y ahora ficha a Higor, ya con el mercado cerrado en España, con lo que deja al Palma Futsal sin la posibilidad de reforzarse. El pívot brasileño tuvo palabras de agradecimiento para todos sus compañeros y miembros del club, aunque también reconoció que se marcha con «un sentimiento de alegría por saber que la gente me quiere y estuve en un sitio en el que las personas han estado contentas conmigo y me voy con la alegría de haber hecho un buen trabajo tanto en la pista como fuera también».

Además, el pívot brasileño se emocionó hablando del vestuario y comentó que «en Palma he vivido los mejores y los peores momentos de mi vida, no olvidaré nunca, aunque siempre prefiero quedarme con los buenos, que estos si que serán recuerdos para toda la vida». También comentó que si se tuviera que quedar con un momento, se quedaría «cuando se acabó el partido contra Jaén y llegamos a la final, para mi fue muy importante porque sabía lo importante que era para el club llegar a una final y poder jugar la Champions, para mi fue muy bonito y muy especial».

Higor también habló de su llegada a Benfica y comentó que el hecho que ya esté Diego Nunes le facilitará su adaptación. «Estoy contento de estar con Nunes otra vez allí» y aseguró que no quiere cruzarse con el Palma en la competición europea porqué «sé del trabajo que hemos hecho aquí y sé que sería un partido muy complicado, pero si sale disfrutaré porqué aquí tengo muchos amigos y muchas personas que quiero mucho».

Por otro lado, el entrenador Antonio Vadillo también dedicó unas palabras al que fue su jugador y comentó que se alegra por él porqué «va a un club grande, en el que sus aspiraciones tanto deportivas como personales se van a elevar, es un jugador que vino muy jovencito y ha tenido un crecimiento brutal. Nos alegramos por lo que le ocurre a nivel personal, a nivel deportivo es una faena, porqué nos dejan sin margen de maniobra, para nosotros Higor era uno de los pilares más importantes a nivel deportivo. Es un jugador que está muy hecho a nuestro modelo de juego, a nuestra forma de jugar, a nuestra manera de entender nuestro deporte. Es un chico que puede jugar de espaldas, que tiene gol, a nivel defensivo nos daba mucho en primera línea y a nivel de entrenamientos también aportaba, siempre suma».

Además, Vadillo comentó que «lo que chirría es que no haya una fecha para todo el mundo a nivel europeo, porque condiciona. También se oye que, ya que nos han quitado a un jugador, que tengamos nosotros la posibilidad de fichar, pero también le pasaría a otro equipo, entonces tampoco sería justo. Pero es lo que hay y ya está. Creo que es un logro por parte del club que clubs tan grandes en los últimos años siempre se fijen en el Palma para llevarse a sus jugadores, quiere decir que algo estamos haciendo bien y no es que nosotros lo queramos vender, es que cuando pagan cláusulas no podemos hacer nada y, para que quede claro, no podemos competir con estos clubs, sería el peor error. No podemos aspirar a eso, las mejoras son, en todos los sentidos, mucho más grandes que las que el Palma puede ofrecer. Nosotros tenemos que seguir en nuestra línea y ya buscaremos soluciones para hacer un equipo competitivo como hemos hecho en las últimas temporadas».