El Palma pierde a Higor tras pagar el Benfica su cláusula

El Palma Futsal pierde a Higor. El Benfica portugués paga la cláusula de rescisión del pívot brasileño y se lleva a otro de los jugadores claves en el proyecto el cuadro balear para esta temporada que ya está en marcha. El club, que contaba con el jugador como pieza importante para este curso con el estreno en la Liga de Campeones, pierde al pichichi de la pasada temporada sin margen de maniobra ya que el mercado en España está cerrado y no hay opción ni de fichar ni de cambiar la planificación que el club ya tenía cerrada desde el mes pasado.

El Benfica comunicó al Palma Futsal que abonaría la cláusula del jugador y que ficha a Higor con el que había cerrado un acuerdo en los últimos días para su incorporación. Este fin de semana el club lisboeta ha procedido a garantizar ya el pago de la cláusula que libera al jugador de su contrato con el cuadro balear. Se repite la historia que sucedió en agosto con Diego Nunes por el que el Benfica también abonó su cláusula de rescisión.

En este caso, dado que la temporada ya se ha iniciado y que el período de fichajes lleva semanas cerrado en España, cosa que no sucede en Portugal, el Palma Futsal no puede ni acudir al mercado, ni recuperar ninguno de los jugadores que tiene cedidos por lo que no podrá suplir una baja tan importante y la plantilla se quedará con un jugador menos para la primera parte de la temporada.

La salida de Higor supone un duro revés para el proyecto balear ya que era uno de los jugadores más importantes desde su llegada y el máximo goleador aunque el hecho de haber reforzado la plantilla con mayor número de efectivos que en el curso pasado hace que cuente con efectivos suficientes y de garantías para afrontar un calendario tan exigente como el que se avecina en las próximas semanas. Higor llegó al Palma Futsal hace un año y medio siendo uno de los mejores talentos de Brasil y tras varios meses de trabajo por parte del club balear para adelantarse a varios clubes de nivel mundial que pretendían su fichaje.

En año y medio, y pese a las lesiones que ha sufrido en este tiempo, Higor ha demostrado su gran talento, capacidad goleadora y el por qué es uno de los mejores pívots del mundo pese a tener tan solo 24 años. La pasada temporada marcó 19 goles con el Palma Futsal siendo el máximo goleador de la plantilla.

El jugador se despedirá del Palma Futsal este lunes, a las 10:30 horas, en una rueda de prensa que tendrá lugar en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix.