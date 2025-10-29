Hallan sin vida al expropietario del Café 2 Terres de Palma desaparecido desde el sábado

El cuerpo sin vida de Eric S., un conocido empresario de Palma de 54 años, ha sido hallado en la mañana de este miércoles en la carretera de Sóller, tras varios días de intensa búsqueda. El hombre se encontraba desaparecido desde el pasado sábado, y su caso había despertado una gran preocupación en la capital balear, donde era muy conocido por haber dirigido durante años el Café 2 Terres, en la plaza Cardenal Reig.

La desaparición de Eric S. fue denunciada el sábado, y desde entonces, la Policía Nacional había puesto en marcha un dispositivo para dar con su paradero. La asociación SOS Desaparecidos también difundió una alerta a través de sus redes sociales, pidiendo la colaboración ciudadana para localizarlo. Durante los últimos días, amigos, familiares y antiguos clientes del empresario compartieron el cartel de búsqueda en redes sociales, sumándose al esfuerzo por encontrarlo. La noticia de su hallazgo ha causado una profunda conmoción en el entorno cercano de Eric y entre los vecinos de la zona donde regentaba su conocido local.

Según han informado fuentes policiales, el aviso del hallazgo se recibió pocos minutos antes de las 11:00 horas de la mañana. Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar, donde confirmaron que el cuerpo correspondía al del empresario desaparecido. En una primera inspección ocular, los agentes constataron que el cuerpo presentaba algunas heridas, cuyo origen todavía se encuentra en proceso de determinación. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a que no habría indicios de participación de otras personas en el fallecimiento.

Al lugar también acudió una comisión judicial junto con el forense de guardia, que procedió al levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le practicará la autopsia que permitirá esclarecer las causas exactas de la muerte.

Eric S. era una persona muy conocida en el sector de la restauración de Palma. Durante años, fue el responsable del Café 2 Terres, un establecimiento emblemático situado en la plaza Cardenal Reig, muy frecuentado por residentes y turistas. Su carácter cercano y su implicación en la vida local le habían granjeado el cariño de muchos vecinos. La noticia de su fallecimiento ha provocado una gran tristeza entre quienes lo conocían. En redes sociales, numerosos mensajes han expresado condolencias y recuerdos hacia el empresario, destacando su amabilidad y profesionalidad.

Fuentes policiales han confirmado que la investigación continúa abierta, a la espera de los resultados del examen forense. Estos permitirán determinar con precisión las causas del fallecimiento y aclarar si las heridas que presentaba el cuerpo tienen relación con el suceso o se produjeron de manera accidental. Mientras tanto, la comunidad palmesana se mantiene consternada por la pérdida de un vecino muy apreciado, cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida han conmocionado a toda la isla.