El Govern de Baleares que preside la popular Marga Prohens se ha solidarizado con los agricultores que se están manifestando estos días por toda España. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha compartido la «preocupación» de los trabajadores del campo asegurando que «no se puede hacer agricultura verde en números rojos».

Así se ha expresado el dirigente del PP este martes, quien ha afirmado que «el exceso de burocratización va repercutiendo y llega a la administración autonómica. Somos los primeros interesados en simplificar la burocracia para agilizar las ayudas y, como conozco bien este problema, hemos empezado a trabajar en este sentido».

Además, el conseller ha informado de que las ayudas de la PAC, que el año pasado no se pudieron convocar hasta el 28 de febrero, ya están en convocatoria. En este sentido, ha asegurado que el pago de dichas ayudas de la PAC ya se han efectuado en un 90 por ciento. Sobre las que no se han hecho es porque «legalmente no se pueden pagar» hasta que se resuelvan una serie de puntos.

En relación a esto, Simonet ha destacado que el Ejecutivo autonómico defiende a través del Ministerio «que se simplifique la PAC, para que esta PAC verde sea rápida, sea ágil y pueda llegar».

En cuanto a temas de insularidad, el conseller popular ha subrayado que comparten también esta propuesta al informar que «la estamos elevando siempre en Europa, defendiendo la mejora de la insularidad». Además, ha recordado la línea de ayudas en el transporte para compensar la insularidad.

En relación a los productos en terceros países, Simonet ha reconocido que, aunque no es competencia exactamente autonómica, sino de la Unión Europea, desde aquí se está actuando en dinámicas de inspecciones. Por ello, ha exigido «tener números positivos de las explotaciones agrarias. Eso es lo que nos están transmitiendo y estamos en total sintonía con lo que están demandando».

Por último, en lo que respecta a la simplificación de la burocracia, el dirigente del Govern ha informado que desde el Ejecutivo están trabajando en el paquete para que en futuras convocatorias se repase todo lo que se tiene que pedir y lo que no es necesario.

Tractorada espontánea en Inca

En Mallorca, este martes ha tenido lugar en el municipio de Inca una tractorada en la que aproximadamente una treintena de agricultores han protestado por los problemas que padece el sector, sumándose así a las manifestaciones que se están sucediendo por todo el país y por el resto del continente europeo. Cabe destacar que la concentración ha sido organizada al margen de las asociaciones agrarias, como Asaja y Unió de Pagesos.

Con todo, estos agricultores han protestado en Mallorca principalmente por los retrasos en los pagos de las ayudas de la PAC (política agraria común), contra la excesiva burocratización y contra su competencia de productores de fuera de la Unión Europea (UE). También se quejan en su tractorada de la competencia desleal de productos que entran de terceros países y que no cumplen con esas normativas.