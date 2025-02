El Govern de Prohens equipara el plus de insularidad de los funcionarios de Baleares con Canarias

El Govern de Baleares que preside Marga Prohens (PP) cerrará este jueves un acuerdo con los sindicatos para equiparar el plus de insularidad con Canarias. La medida afectará a unos 50.000 funcionarios de las Islas independientemente de su categoría, que cobrarán el mismo complemento mensual de 205 euros en Mallorca, 410 en Ibiza y Menorca y 615 en el caso de Formentera.

Se trata de una reivindicación de UGT, CCOO, CSIF, STEI y CSIF, quienes contemplaban la unificación de este plus para todo el personal de la Comunidad Autónoma a lo largo de 2026, 2027 y 2028. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha ampliado el plazo hasta el año 2029.

De esta manera, el Govern deja de lado la propuesta de Simebal, ANPE y SATSE para que hubiera diferencias según la categoría del empleado público. Un punto del acuerdo que hace dos semanas provocó que las negociaciones entre Govern y sindicatos se dinamitaran.

Este incremento salarial comenzaría a hacerse realidad a partir de 2026 y seguiría su curso, de forma gradual y a razón de un 25 por ciento anual, hasta alcanzar las citadas cantidades en 2029.

Reducción de la jornada laboral

El acuerdo también contempla la reducción de la jornada laboral de todos los funcionarios hasta las 35 horas semanales, el abono completo del salario en el caso de baja por enfermedad, las convocatorias anuales de carrera profesional, la modificación de la normativa de jubilación parcial, mejoras en las vacaciones o la devolución del incremento salarial del 2,9% que el Govern de Francina Armengol congeló durante los años 2020 y 2021,

De cara a la reunión de este jueves y por parte de CCOO, según ha señalado el coordinador de Área Pública del sindicato, Pep Ginard, pretenden acabar de discutir la nueva propuesta de calendarización. Por la del STEI, ha apuntado su secretario general, Miquel Gelabert, se centrarán en reclamar que el acuerdo incluya una cláusula de actualización de las cuantías del plus de insularidad.

Esto sería necesario, ha argumentado, dado que el objetivo de este incremento es equiparar la indemnización de Baleares con la que reciben los trabajadores públicos en Canarias. Es posible que llegados a 2029, ha asegurado, las cifras puestas sobre la mesa por el Govern ya no se ajusten a las del otro archipiélago español.

Primero, ha subrayado Gelabert, por el incremento del 0,5 por ciento que está pendiente de este 2024. Segundo, por la posibilidad de que a lo largo de estos años el Estado decida realizar una subida en el plus, por lo que igualmente deberían estar actualizados. De este modo, ha puesto como ejemplo, el plus que debería recibir un trabajador público de Mallorca no debería ser de 205 euros, como estipula la propuesta actual, sino de 228 euros.

SIMEBAL apoya el acuerdo

Por su parte, el presidente del sindicato médico, Miguel Lázaro, ha asegurado que si se aceptan las dos propuestas que llevarán a la Mesa finalmente dará su visto bueno al acuerdo.

La primera de ellas, reducir los tiempos para hacer efectivo el incremento de las cuantías de indemnización. «Cuatro años nos parece un plazo muy largo», ha señalado.

La segunda, que se prorrateen las guardias cuando los médicos estén de baja, de la misma forma que se hace cuando están de vacaciones o de permiso de maternidad.

El presidente de Simebal ha confiado en que el resto de sindicatos no se opongan a estas propuestas y ha subrayado que ahora «la pelota está sobre el tejado de Función Pública», a la que ayer ya trasladaron sus exigencias.