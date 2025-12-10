El Govern que preside Marga Prohens pondrá fin en 2026 a los anuncios de nuevas rebajas de impuestos, algo que ha caracterizado sus dos primeros años al frente del Ejecutivo balear. Fuentes de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación han adelantado a OKBALEARES que la prórroga de los Presupuestos autonómicos para 2026 frenará extender aún más la política llevada a cabo hasta ahora en materia de política fiscal hacia los ciudadanos de Baleares.

No habrá nuevas rebajas fiscales en Baleares en 2026 «salvo algunas bonificaciones muy concretas en materia de acceso a la vivienda que podamos pactar con Vox», aseguran desde el departamento de Economía y Hacienda a OKBALEARES.

Lo cierto es que los Presupuestos que el Govern preparaba para el próximo año tampoco incluían grandes medidas fiscales más allá de las ya puestas en marcha, pero la prórroga presupuestaria las aleja totalmente del horizonte político en las islas.

No se anunciarán medidas nuevas pero sí se consolidan las ya aplicadas como el impuesto de sucesión y donaciones, que hasta noviembre de 2025 ha recaudado de 73,4 millones de euros –9,2 millones menos que hace un año–, en patrimonio 50,7 millones –44,8 millones menos– y en impuesto de transmisiones patrimoniales 644 millones –75 millones más–. Son datos facilitados por el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, en su última comparecencia en la comisión de Economía del Parlament.

Todas las rebajas fiscales aplicadas hasta ahora por el Govern de Marga Prohens (PP) han permitido ahorrar a los ciudadanos de Baleares la cifra redonda de 900 millones de euros.

En el último pleno del Parlament, el vicepresidente Costa anunció que «la acción de gobierno continuará aún sin nuevos Presupuestos» y descartó recortes durante el próximo año.

Igualmente, Costa no descarta que suceda como este año y, ya entrado 2026, se consiga un acuerdo con Vox para unos nuevos Presupuestos. Sin embargo, con las próximas elecciones autonómicas ya mucho más cerca y con unos Presupuestos de 2025, ese escenario parece inalcanzable.