Vox rompe relaciones con el Govern de Prohens y le obliga a prorrogar los Presupuestos hasta 2026

El pleno del Parlament ha rechazado este martes el techo de gasto, extremo que aboca al Govern a la prórroga de los Presupuestos autonómicos, y lo ha hecho con el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, atribuyéndolo a órdenes dadas desde las direcciones nacionales del PSOE y de Vox.

«Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Baleares no tenga Presupuestos que permitir que este Govern haga su trabajo. Es una decisión estrictamente partidista, injusta para la ciudadanía y, a nuestro entender, profundamente equivocada», ha afirmado Costa en la defensa del techo de gasto que, previsiblemente, no saldrá adelante este martes.

Finalmente y como se esperaba, la Cámara ha rechazado el techo de gasto con 28 votos a favor y 30 en contra.

En la defensa del límite de gasto no financiero, Costa ha recordado que en el momento de presentar el techo de gasto e iniciar una ronda de negociaciones, se encontró sólo con dos formaciones, PSOE y Vox, abiertas a negociar.

Sin embargo, ha lamentado que por parte de los socialistas se encontró con demandas que traspasaban algunas líneas rojas del Govern y que impactaban en la propiedad privada y en derechos adquiridos por parte de la ciudadanía y las empresas, o porque eran medidas fracasadas.

Además, Costa ha rechazado que se anunciara «a bombo y platillo» que había mucha voluntad para negociar y después anunciar que en ningún caso se iban a negociar los presupuestos. El vicepresidente ha insistido en que «de nada sirve» negociar un techo de gasto sin vincularlo a las cuentas autonómicas.

«Respecto a Vox, lamentablemente, no nos podemos pronunciar porque las peticiones no han existido. Podemos decir claramente que Vox Baleares no ha establecido ninguna condición para aprobar el techo de gasto. Es la conclusión más dolorosa y triste de esta negociación. Silencio sepulcral», ha lamentado Costa.

Para el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, el Govern ha conseguido su objetivo, que era «no tener techo de gasto». El socialista ha asegurado en su intervención que las dos únicas condiciones eran la subida del Impuesto de Turismo Sostenible y un nuevo impuesto para los coches de alquiler. «Yo no llamé a Ferraz para preguntar antes de ninguna reunión», ha añadido Negueruela. El socialista ha vaticinado que el bloqueo en el que está sumido el Ejecutivo autonómico desembocará en elecciones.

En su réplica, el conseller Antoni Costa ha retado a los socialistas a abstenerse y sentarse de nuevo a negociar. «Deje que apruebe el techo de gasto y me sentaré para pactar los Presupuestos de 2026 con las medidas que ustedes han puesto sobre la mesa», ha señalado. «Alguien desde algún despacho le ha dicho que el ITS y el impuesto los rent a car no se toca», ha respondido Negueruela en su réplica.

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha confirmado la ruptura de las relaciones con el PP y el Govern. «Hoy podemos afirmar que no vamos a entrar más en su juego de trampas ni vamos a permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices venidas de la calle Génova. Nuestra posición es inamovible. No podemos, no debemos y no vamos a apoyar este techo de gasto ni a avalar unos futuros presupuestos», ha afirmado.

Cañadas ha iniciado su intervención entre risas y, recurriendo a la ironía, ha felicitado a Costa por su «nominación» a los Goya de este año como actor. «Felicidades, ha pasado usted por todos los géneros, dramático, suspense, comedia. Felicidades, no sabía yo de esta faceta suya», ha indicado.

Para la portavoz de Vox, el Govern está en permanente campaña y necesitaba el techo de gasto como «flotador para intentar llegar vivos a 2027».

El vicepresidente, por su parte, se ha mostrado dispuesto a iniciar una nueva negociación con Vox, aunque a día de hoy no se den las circunstancias. «Si algún día están en disposición, de verdad, de negociar un techo de gasto y unos nuevos presupuestos, el Govern estará», ha apuntado. «Lo seguiremos intentando hasta que lo consigamos», ha concluido.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha criticado la «pinza» PSOE-Vox. «Me gustaría que pudieran ser protagonistas y tener poder de decisión, pero no lo tienen. No tenemos techo de gasto ni presupuestos, pero tampoco en Murcia, Castilla y León, tampoco en Aragón, Extremadura, Madrid o Cantabria porque Santiago Abascal está más pendiente de hacer la pinza con el PSOE», ha señalado.

Cabe recordar que el 17 de octubre el Consell de Govern aprobó un techo de gasto de 6.924,2 millones de euros, con un incremento de hasta 361,3 millones más respecto al del pasado ejercicio.