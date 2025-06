El Govern no contempla que se llegue a la huelga en la hostelería y se ofrece a mediar en el conflicto

El Govern se ha puesto a disposición de sindicatos y patronales par facilitar la negociación del convenio colectivo de hostelería y «no contempla» la posibilidad de que se llegue a la huelga.

Así lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la ruptura de las negociaciones entre las partes este jueves y la convocatoria de cinco días de huelga en el sector.

A pesar del anuncio de huelga, Costa ha considerado que la situación es «reconducible» y ha afirmado que el Ejecutivo «no contempla» que se hagan efectivos los paros puesto que «hay margen» para llegar a un acuerdo.

«En todo momento la Secretaría Autonómica de Trabajo y Diálogo Social está en contacto con ambas partes y se ha puesto ya a disposición por si consideran oportuna y necesaria la mediación del Govern para facilitar el acuerdo», ha explicado.

No obstante, ha remarcado, el Govern no intervendrá «ni se sentará en la mesa como hacían algunos». Para el Ejecutivo de Marga Prohens, la responsabilidad de la negociación de un convenio colectivo es de los agentes sociales, no de la Administración Pública.

«Este Govern no quiere intervenir, quiere facilitar el acuerdo», ha insistido el portavoz, quien ha pedido «un poco más de voluntad» a sindicatos y patronales para alcanzar un acuerdo y ha reiterado que desde el Ejecutivo están «convencidos» de que se llegará a acuerdo.

Ante la situación, ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad y plena confianza» en la voluntad de entendimiento que, ha asegurado, hay entre ambas partes, así como en su capacidad para reconducir la situación y llegar a un «buen acuerdo». En principio sector de la hostelería irá a la huelga a partir del próximo 10 de julio, tras romperse este jueves las negociaciones para la firma del nuevo convenio colectivo.

La convocatoria de UGT y CCOO constará de cinco jornadas no consecutivas: el día 10 de julio será el primer día de huelga, y posteriormente, los días 18, 19, 25 y 31 del mismo mes.

El anuncio de la huelga llega después de que a última hora de este jueves, la sexta reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo de la hostelería en Baleares, finalizara con las negociaciones rotas.

Después de que patronal y sindicatos se tomaran un tiempo de receso tras las negociaciones de la mañana, las conversaciones se retomaron hasta que finalmente UGT dejó de la mesa por la distancia que se mantenía entre las distintas propuestas.

Cuando arrancaron las negociaciones del convenio, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) había propuesto un incremento salarial a tres años de 8,5% como punto de salida, que subió a un 9,5% y finalmente este lunes fijó en el 11%.

Por su parte, UGT empezó con una petición el 19%, que redujo al 17% y este jueves planteó dejarlo en un 16%. Al mismo tiempo, CCOO ha insistido en que no firmaría el convenio por debajo del 15%.

La patronal ha manifestado su postura «firme» de no hacer ningún incremento salarial adicional al 11% salvo que haya «concesiones sustanciales» a las cuestiones de máximo interés para las empresas, como pudiera ser la flexibilidad, la organización interna y el absentismo.

Asimismo, se han debatido otras cuestiones relativas a la jornada laboral, que UGT insiste en reducir a 35 horas semanales, con la «negativa rotunda» de los representantes empresariales.

También se ha hablado de las cargas de trabajo sobre las que los empresarios no admiten ampliaciones a otros departamentos mientras «no haya concluido el departamento de pisos» y, en su caso, con otra metodología.

Por su parte, ha habido disposición a negociar sobre la garantía de empleo para los fijos-discontinuos, que podría ampliarse hasta un máximo de nueve meses, aunque estaría sujeta a la «discreción empresarial» y acompañada de una cláusula de reversión que «permita regresar a la situación de partida de garantía de seis meses».

Esta cláusula de reversión se activaría, a criterio empresarial, en caso de «no poder ofrecer más tiempo de trabajo» en determinados supuestos que quedarían fijados en el texto del convenio. Cada empresa ofrecería el tiempo de trabajo efectivo a los trabajadores que tuvieran garantizados los seis meses en función de su periodo de apertura.