El Govern entrega a la UCO todo el expediente sobre las relaciones de Armengol con la ‘trama Koldo’

El Servicio de Salud del Govern balear que preside Marga Prohens ha entregado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la documentación relacionada con el caso Koldo. El mandato del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional era requisar los correos electrónicos de los funcionarios y altos cargos del Govern de Armengol que adjudicaron las mascarillas falsas en Baleares. El Govern no se ha limitado a entregar los documentos solicitados por el juez sino todo el expediente y toda la información que dispone sobre la compra de mascarillas a la trama Koldo.

La Dirección General de Salud que preside Javier Ureña ha confirmado a este medio que fue el pasado miércoles cuando agentes de la UCO se personaron en la sede del Ib-Salut y se llevaron toda la documentación relacionada con el caso Koldo y no sólo la referida a la compra de las mascarillas falsas. «Queremos la máxima transparencia y por esto no sólo hemos entregado lo que nos solicitaba el juez sino toda la documentación que teníamos sobre el tema», afirma la Dirección General de Salud.

El juez de la Audiencia Nacional había solicitado concretamente los correos relativos a las comunicaciones del que era subdirector del área de Compras y Logística, Antoni Mascaró, y de las del entonces director general de Salud, Juli Fuster. Son unos correos relacionados con las gestiones para comprar las mascarillas que resultaron inservibles.

El Govern, además, ha entregado a la Guardia Civil el correo desvelado por OKDIARIO que demuestra la relación directa del Ejecutivo de Armengol con la trama corrupta. Es un correo que muestra cómo la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada en el caso Koldo por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, ofreció al Govern balear que presidía Armengol el envío del cargamento de mascarillas, un ofrecimiento que fue aceptado de inmediato. Se trata de un cargamento de mascarillas que inicialmente iba dirigido a Aragón, pero que fue rechazado por esta comunidad por su elevado coste: 3,7 millones de euros.

Es un correo que dirige Iñigo Rotaetxe, titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, al alto cargo de la Conselleria de Salud Manuel Palomino, a quien se dirige como «estimado Manuel» y que el alto cargo de Armengol recibe tanto en su correo oficial como en el personal. A continuación, le especifica el contenido del cargamento de mascarillas.

El mail es una clara muestra de la relación directa del Govern y los funcionarios de Armengol con la trama corrupta y la primera prueba documental de sus negocios.

En aquel momento, abril de 2020, Palomino era director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud. Ese correo, con el asunto Contenido avión 26/04/2020 KN95, lo envió Rotaetxe el 25 de abril de 2020 tanto a la dirección corporativa de Palomino como a su correo particular.

En el mensaje, Rotaetxe le comunica a Palomino lo siguiente: «Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares».

El correo, como ya se ha indicado, lleva fecha de 25 de abril. Este mismo día el Govern de Armengol valoró el ofrecimiento del cargamento de mascarillas, aceptó el mismo y se iniciaron los trámites por vía de urgencia para con la entidad que debía actuar como representante aduanero del IB-Salut para coordinar la entrega.

Antes de este correo había existido una llamada telefónica de Rotaetxe a Palomino con el ofrecimiento de las mascarillas. El ofrecimiento era concretamente de mascarillas FFP2. Esto es lo que aceptó el Govern, pero al final todo fue una estafa y lo que llegó a Palma fueron mascarillas quirúrgicas de mala calidad y mucho más baratas que las contratadas.

El juez ordenó requisar la documentación al Servicio de Salud de Baleares tras el requerimiento formulado por la Fiscalía Anticorrupción el pasado día 24 de septiembre. La Fiscalía pidió a la Audiencia Nacional que ordenara al IB-Salut que entregara «copia del documento de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo» de los dos antiguos cargos del área de salud pública bajo el gobierno del PSOE en las Islas.

Contratos con la ‘trama Koldo’ bajo sospecha

En la documentación entregada a la UCO también hay información sobre los dos contratos de emergencia suscritos con Eurofins Megalab en 2021 para la realización de pruebas PCR, por un importe de 1,1 millones, después de conocerse un informe en el marco del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional que menciona contratos con dicha empresa.

Ambos contratos de emergencia se adjudicaron en 2021 para la realización de pruebas PCR a los residentes de Baleares que viajaban desde la Península. El primer contrato de emergencia con la empresa Eurofins Megalab, informa Efe, se firmó en enero de 2021 por importe de 464.064 euros y, el segundo, en mayo del mismo año, por 660.576 euros.

El Govern de Prohens ya ha anunciado que auditará estos dos contratos así com el resto de contratos de emergencia suscritos durante la pandemia.

El último informe de la UCO presentado al juez del caso Koldo indica que Koldo García, el que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos, se puso en contacto con los ex presidentes de Canarias y Baleares Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente, así como con el ex presidente de la RFEF Luis Rubiales para que contrataran a empresas vinculadas a Víctor de Aldama la realización de pruebas PCR en plena pandemia.

Según la UCO, además de con mascarillas, De Aldama y sus socios se lucraron con la realización de test para la detección de covid, utilizando la empresa Ferntinvest Consulting, y «contando con su socio Eurofins Megalab, realizaron test a la ciudadanía en general y mantuvieron relaciones contractuales con empresas públicas y privadas».