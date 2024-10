Prohens auditará dos contratos que Armengol adjudicó con una empresa de la trama Koldo

El Govern balear presidido por Marga Prohens auditará los dos nuevos contratos que la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, firmó con una empresa de la trama Koldo después de que Koldo García, ex asesor del ex ministro socialista de Transportes, José Luís Ábalos, llamara por teléfono a la ex presidenta del Govern en agosto de 2020.

El Servicio de Salud fiscalizará los dos contratos de emergencia suscritos con la empresa Eurofins Megalab, SA por un importe de 1,1 millones de euros. Ambos contratos se adjudicaron en 2021 para la realización de pruebas PCR a los residentes de las Islas Baleares que viajaban desde la Península.

El primer contrato de emergencia con la empresa Eurofins Megalab, SA se firmó en enero de 2021 por un importe de 464.064 euros y, el segundo, en mayo del mismo año, por 660.576 euros. Uno de los detenidos por la UCO, Ignacio Díaz, era el representante del laboratorio.

La auditoría de estos dos expedientes (que se suman al resto de contratos de emergencia suscritos durante la pandemia de la Covid) se realiza a raíz de la publicación de un demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se hace referencia a la contratación de servicios a la empresa Eurofins Megalab, SA.

En relación a estos hechos, Marga Prohens, ha exigido «que se den todas las explicaciones» sobre el caso Koldo, tras conocerse el citado informe incidiendo en el hecho de que «se van conociendo informaciones que contradicen todo lo que se había ido explicando en las diferentes comisiones de investigación y unas informaciones que sitúan tristemente a Baleares en la punta de la presunta trama de corrupción del PSOE», ha añadido.

En este sentido, la dirigente autonómica ha considerado que «ahora», al menos, en su opinión, «lo que corresponde es que se den todas las explicaciones y que», además, ha enfatizado, «se den antes de que nos enteremos por diferentes autos judiciales».

La UCO relata en su informe que el día 17 de agosto de 2020 a las 7.19 horas, Koldo se puso en contacto con Armengol a través de WhatsApp. «Buenos días, perdona que te moleste. No sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame, por favor. Gracias. O dime cuándo te puedo llamar», le escribió en varios mensajes, que aparecen recogidos en el informe de la Guardia Civil.

Esa misma tarde, según la UCO, Armengol compartió con Koldo el contacto de Patricia Gómez, entonces consellera de Salud de Baleares. Acto seguido, Koldo respondió a Armengol: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».

Llama la atención que el entonces asesor socialista no telefoneara a la Conselleria de Salud, a la que ya había endosado 1,4 millones de mascarillas fake por los que había cobrado en mayo la trama del caso Koldo 3,7 millones de euros. Optó por ponerse primero en contacto con Armengol, para conseguir que el Govern balear que ella presidía contratara a una empresa de la misma presunta trama de compraventa de mascarillas pero esta vez para adquirir PCR.

No obstante, fuentes del entorno de la presidenta del Congreso, insisten en que la dirigente nunca participó en la contratación y que todas las propuestas que recibía como presidenta del Govern balear eran trasladadas al Servicio de Salud para su valoración técnica y, de hecho, la propuesta de las PCRs que hace referencia el informe de la Guardia Civil «no llegó a ningún sitio».