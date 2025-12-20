El Gobierno de Sánchez tiene abandonadas más de un centenar de pateras en la costa de Formentera

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene abandonadas más de un centenar de pateras en la costa de Formentera, cuya retirada y destrucción no está realizando pese a las insistentes reclamaciones presentadas por el Consell insular.

Una situación que irá a más en los próximos meses dado que Baleares sin ir más lejos ha recibido este año 2025 más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones, y esta isla es habitualmente el lugar en la que primero alcanzan la costa balar. Una cifra récord que hay que sumar al 27,3% de inmigración ilegal llegada este año: 7.295 hasta el pasado 15 de diciembre.

Este preocupante panorama fue abordado en la reunión mantenida entre el coordinador de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, de la formación Sa Unió (coalición formada por el PP y Compromís).

En relación a la gestión de la llegada de inmigrantes y pateras, el representante de la AEGC reconoció que actualmente no existen recursos humanos suficientes para atender esta realidad de manera adecuada. A ello hay que sumar el hecho de que en Formentera, la primera atención a la inmigración ilegal recae directamente en la Guardia Civil, dado que no existe servicio de Cruz Roja operativo. Esto obliga a destinar agentes a estas tareas cada vez que se produce una llegada, menguando la capacidad de respuesta en otros ámbitos de seguridad.

También se trató la dificultad que supone asumir la atención de tantos menas, aunque el Govern balear contribuye, y se derivan menores a la isla de Mallorca.

Igualmente, estuvo encima de la mesa la inminente instalación de un radar SIVE en la isla, que previsiblemente pudiera entrar en funcionamiento el próximo verano, y que ayudará a detectar la llegada constante de pateras con antelación, así como la implicación de Frontex en la gestión de la crisis migratoria.

Durante el encuentro, Fidalgo lamentó que este pasado verano la isla no contara con un destacamento de Tráfico destinado a la isla de Formentera, tal y como reclamó en diferentes ocasiones el presidente insular.

El presidente del Consell reiteró el compromiso firme de la institución con la seguridad ciudadana y con el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y coincidió en la necesidad de abordar estas carencias con una visión coordinada, estructural y con el apoyo de las administraciones competentes.

Finalmente, Portas mostró su apoyo a la actualización de la indemnización por residencia en Baleares, sin actualizar desde hace veinte años, dado que la necesidad de facilitar viviendas y conseguir una insularidad digna es el único camino para conseguir que las plantillas se completen y se estabilicen, con el objetivo de mejorar el servicio que presta el Cuerpo en Ibiza y en Formentera en particular.