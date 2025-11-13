Los módulos para inmigrantes ilegales de Ibiza y Formentera, operativos en pleno aluvión de pateras

Los módulos para inmigrantes ilegales de Ibiza y Formentera ya están operativos en pleno aluvión de pateras y mientras las obras del de Palma avanzan a buen ritmo y también abrirá en dos semanas.

Con más 400 magrebíes y subsaharianos llegados a las costas de Baleares durante los dos últimos días, los dos módulos de atención y acogida temporal han sido utilizados, y en la capital balear hasta que eso no suceda se ha abierto la Estación Marítima para la pernoctación de las personas migrantes que deben aguardar la salida del ferry a la Península, una vez finalizado el trámite policial.

En los dos últimos días, Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo han intervenido más de una veintena de procedimientos relacionados con la llegada irregular de migrantes por vía marítima.

Gran parte de estos operativos, según indican desde la Delegación del Gobierno, se refieren a rescates de personas en alta mar, para los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Salvamento cuentan también, desde el pasado mes de febrero, a petición del Ministerio del Interior en noviembre de 2024, con apoyo de vigilancia aérea de Frontex, que proporciona información periódica para facilitar la localización de embarcaciones cerca de las costas de Balears.

«Esta colaboración contribuye al objetivo prioritario de salvar vidas, ya que la mayoría de las intervenciones se producen en alta mar».

Por lo que respecta a las interceptaciones de las últimas 48 horas, destaca el despliegue de un operativo especial en Cabrera, a primera hora de la tarde de ayer, miércoles, que ha finalizado en torno a las nueve de la mañana de hoy, jueves, para rescatar a una parte de los ocupantes de una patera que habían desembarcado en el islote L’Imperial y se encontraban en una zona de difícil acceso, complicado por las condiciones de viento adverso.

En total, han sido rescatadas las 15 personas que formaban parte del grupo, en una operación en la que han intervenido de manera coordinada el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil de Baleares (UHEL), Grupo de Montaña de la Guardia Civil de Baleares (GREIM) y Salvamento Marítimo.