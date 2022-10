Gatusso: «El Mallorca es un equipo que se defiende muy bien, nos creará problemas»

«Jugamos contra un equipo que se defiende muy bien. Tiene un entrenador como Aguirre con mucha experiencia. Tienen 4-5 jugadores con mucha velocidad para jugar a la contra y un delantero potente como Muriqi». Así ha definido Genaro Gatusso al Mallorca, equipo contra el que se enfrenta mañana el Valencia en Mestalla.

En la rueda de prensa previa al partido el entrenador italiano afirmó que tras el empate ante el Sevilla están trabajando la defensa del balón parado: «debemos seguir mejorando en la segunda línea. Defendemos en zona y creo que es un problema de mentalidad. Pero, no es un problema solo del balón parado. Hay mucha diferencia en nuestra presión entre las primeras y las segundas partes. Pienso que debemos mejorar estos datos. Es mi prioridad».

«Debemos mantener nuestro estilo durante 85 o 90 minutos. A mí no me gusta jugar atrás y especialmente en esta liga en la que hay mucha calidad. Si juegas tan atrás posiblemente te marcarán. Sé que no es fácil. Estoy contento con el equipo, porque sé que en tres meses no es fácil. Pero, trabajo con mi cuerpo técnico para mejorar esto», agregó el que fuera campeón del mundo con Italia en el Mundial de 2006 de Alemania.

Gatusso admitió que su equipo está en un buen momento, pero advirtió que «debemos seguir y tener continuidad. Si fuera un dato físico lo habría dicho aquí. Todos hablan del balón, pero esto solo es fácil cuando uno tiene 4-5 opciones para jugar».

Finalmente, en cuanto a las opciones del uruguayo Cavani de ser titular reconoció que podría reservarlo: «Tengo miedo. Debo reservarlo por sus molestias en el tobillo, aunque el otro día podría haber jugado 10-15 minutos más. Es un jugador que está marcando. Es importante que marque, pero me encanta como está en el vestuario y como habla con sus compañeros. Otro jugador que no está jugando mucho es Paulista, pero en el vestuario se está comportando muy bien y ayuda mucho. Estoy muy contento y debo decirlo».