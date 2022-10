Aguirre alaba la plantilla y asegura que «no estoy preocupado»

Javier Aguirre tiró hoy de veteranía en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Valencia, que se celebró de forma telemática en Lezama, donde el equipo entrenó hoy, y aseguró que, pese a los malos resultados, «no me siento preocupado» porque «ésta es una pelea muy larga, son 38 jornadas y quedan muchísimos partidos. Cometeríamos un error si nos pusiéramos nerviosos ahora».

El entrenador admitió las dificultades que tiene el equipo para marcar goles, sobre todo con la ausencia esta dos últimas jornadas de Muriqi, y aseguró que «es la deuda pendiente que tenemos, pero estamos trabajando e insistiendo para mejorar». Por supuesto Aguirre confirmó el regreso del delantero kosovar una vez cumplida su sanción de dos partidos: «Muriqi está con muchas ganas de volver, muy motivado. Comprende que cometió un error y que cayó en una provocación en la que no debió haber entrado. Le espero mañana con mucho entusiasmo».

«Veo bien a la plantilla, aunque a mí la derrota me caló porque creo que no fue merecida. Estamos trabajando bien y me duele que no lleguen los resultados porque los chicos se lo merecen, pero es sólo cuestión de tiempo, seguro que llegará el premio que estamos buscando», agregó el mexicano, que dijo confiar en que la situación «empiece a cambiar este mismo fin de semana».

En cuanto al Valencia, su rival de mañana, afirmó que «es fiel al estilo de su entrenador porque es muy vertical. Va a ser una salida complicada porque les veo bien, están jugando a un gran nivel y con mucha moral, pero nosotros hemos competido bien en todos los partidos y no veo porque mañana tenga que ser diferente».

Finalmente Aguirre confirmó la baja de Grenier por tarjetas amarillas y dijo esperar que mañana pueda jugar Jaume Costa, aunque admitió que «habrá que hacerle una prueba». «Los jugadores están bien, con ánimo. Todos quieren estar, y eso es positivo», agregó.