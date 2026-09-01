Un garaje clandestino y un narco coche: detenido un alemán en Ibiza con 35 kilos de droga escondidos

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas en Ibiza al detener a un hombre de origen alemán que utilizaba un coche oculto en un garaje como almacén clandestino para distribuir sustancias estupefacientes durante la temporada veraniega. En total, se han incautado casi 35 kilos de droga, entre ketamina, cocaína y hachís, y 22.000 euros en efectivo.

La intervención se enmarca en la denominada operación Verano, un dispositivo desplegado por la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza para reforzar la seguridad en los meses de mayor afluencia turística. Fue en el contexto de estas vigilancias cuando el grupo de investigación detectó la presencia del sospechoso, quien presuntamente se había desplazado a la isla con el objetivo prioritario de hacer negocio con el menudeo y la distribución de estupefacientes a gran escala durante la temporada estival.

El operativo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) permitió rastrear los movimientos del investigado hasta dar con su modus operandi. El hombre mantenía un vehículo estacionado de forma permanente en el garaje de una urbanización. Este automóvil no se utilizaba para el transporte habitual, sino que funcionaba como una guardería secreta de la sustancia.

Tras culminar las comprobaciones necesarias, el pasado 24 de agosto los agentes activaron la fase de explotación del operativo. La policía interceptó y detuvo al sospechoso, procediendo de inmediato al registro de su vivienda habitual y a la intervención de dos vehículos.

Al inspeccionar el coche estacionado en el garaje, los investigadores descubrieron un sofisticado sistema de ocultación de apertura electrónica, conocido en el argot policial como «caleta». En su interior y en el resto de los registros se hallaron 27,75 kilos de ketamina, 7,2 kilos de cocaína y 42 gramos de hachís, además del dinero en efectivo y varios teléfonos móviles.

Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.