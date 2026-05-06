El conductor fugado que mató a un joven en la rotonda de Mercapalma, detenido en Son Banya por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido (otra vez) a Andrés C.S, el conductor que en octubre de 2025 mató a un joven de 31 años en un accidente de coche en Palma y luego se dio a la fuga. Ésta vez ha sido arrestado por traficar con droga desde una caseta del poblado chabolista de Son Banya. Además, también se le acusa de conducir con el carnet retirado por orden judicial.

El individuo, que cuenta con múltiples antecedentes penales, pasó once días en prisión tras una grave imprudencia al volante que arrebató la vida a otro hombre. Andrés tomó la rotonda de Mercapalma a más de 150 kilómetros por hora y se empotró contra otro vehículo que circulaba de forma correcta por la vía. El golpe fue tan violento que ambos vehículos salieron despedidos fuera de la vía.

El varón huyó de la escena a pie, pero acabó entregándose en el cuartel de San Fernando días después. Tras pagar una fianza de 10.000 euros, consiguió salir del centro penitenciario.

Otra mancha negra en el largo historial delictivo de este varón fue cuando sus familiares y amigos le recibieron a las afueras de la cárcel de Palma con champagne y confeti para celebrar su puesta en libertad provisional. La escena, que contó con la presencia de niños, fue retransmitida en directo a través de redes sociales.

El vídeo llegó hasta los familiares del fallecido, quienes observaron las imágenes con profundo dolor, y generó una oleada de indignación en el poblado de Son Banya, así como en los propios equipos de emergencia.

Cazado vendiendo sustancias estupefacientes

Esta nueva detención por tráfico de drogas se produjo este pasado martes 5 de mayo, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano que iba de paisano entró en Son Banya para engañar a los narcos haciéndoles creer que acudían a comprar sustancias estupefacientes.

El plan salió a la perfección de principio a fin. Según ha informado el cuerpo, un varón se acercó a los agentes y les dijo que aparcaran frente a una caseta que servía como punto de venta. Una vez en el interior, los agentes observaron a otros dos hombres, uno que se encargaba de hacer tareas de vigilancia y el otro de manipular las sustancias estupefacientes.

En ese preciso instante, otros policías nacionales uniformados entraron a toda velocidad, interceptaron al varón que había guiado a los agentes de paisano y a los otros dos.

Dentro del punto de venta, encontraron diversas cantidades de droga. Los policías incautaron más de 100 gramos de cocaína, diversas cantidades de marihuana, hachís y pastillas para la disfunción eréctil. También se encontraron útiles para la venta de droga, una libreta con anotaciones y unos 1.500 euros fragmentados en diversos billetes.

Por esta razón, los tres varones fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.