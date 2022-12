Francisca Porquer es la alcaldesa de Campos desde junio de 2019. Tras cuatro años ostentando la vara de mando, el PP ha vuelto a confiar en ella para ser la candidata en los comicios de mayo de 2023 con la mirada puesta en la reelección.

En esta entrevista, la primera mujer designada alcaldesa de este municipio hace un repaso de la gestión municipal llevada a cabo por su equipo de gobierno durante este 2022.

Pregunta.- ¿Qué proyectos municipales destacaría de su gestión en 2022 al frente del Ayuntamiento de Campos?

Respuesta.- La remodelación de la Plaça Can Pere Ignasi, cambio de luminarias LED en el 80% del municipio, la implementación de recogida de materia orgánica, el reasfaltado y arreglo de aceras en diferentes calles del casco antiguo, la protección del carril peatonal de Ses Covetes, la nueva construcción de la Ronda Joan Carles I, la reforma de la Plaça de Ses Figueres, mejoras en el cerramiento de recinto del CEIP Joan Veny i Clar y nuevo pavimento en su patio, impermeabilización y mejoras estructurales en la Escoleta Els Taperons, remodelación del Edificio Sa creueta de la Policía Local, un nuevo aparcamiento en Sa Ràpita, la reforma de la Residencia Sor Maria Rafela para la concertación de nuevas plazas de dependencia, adecuación y climatización, el reasfaltado de caminos rurales, mejoras en el pabellón deportivo y aparcamiento detrás el campo de deportes, la pérgolas fotovoltaicas con cuatro puntos de recarga eléctrica, dos parques pet friendly, compra de nuevos contenedores y cubos de residuos, la mejora del parque verde de Sa Ràpita…

P.- ¿Siente que los ‘campaners’ están satisfechos con el trabajo realizado por el Consistorio?

R.- Solo puedo decir que me siento muy satisfecha con mis vecinos. Aún recuerdo con emoción cómo durante la pandemia los vecinos nos mandaban sus muestras de afecto. Nosotros intentamos ayudar y a veces, un simple gracias es suficiente para irte a dormir satisfecha y, aún más importante, con la conciencia tranquila. Mi equipo de gobierno y yo estamos para servir al pueblo. Lo tenemos claro. En política, quien no está para servir, no sirve para estar. Y bueno, también tenemos claro que nunca lo haremos bien para todos, aunque nosotros siempre estaremos al pie del cañón para, al menos, intentarlo.

P.- ¿Se escuchan sus reivindicaciones?

R.- Es lo que tiene trabajar a pie de calle: escuchar para resolver los problemas de la gente. Y cuando a veces esas reivindicaciones van más allá y no dependen del Ayuntamiento, nosotros también estamos allí para apoyarlas y unirnos a ellas como ha sucedido con la demora de la Escola Nova. Nos importa la educación de nuestros niños, así como la Atención Primaria en sanidad, el bienestar de nuestros mayores… El pueblo ha crecido y necesita más servicios. Por eso, como alcaldesa, aunque no sean competencia municipal, es mi deber reivindicarlos para poder garantizar todos esos servicios básicos a mis convecinos.

P.- ¿En qué situación se encuentra el tejido comercial y turístico del municipio?

R.- No se puede negar que la pandemia ha sido un duro golpe para cualquier actividad económica, pero poco a poco los comercios de Campos se han ido recuperando e incluso en el último año se han abierto con mucha ilusión nuevos negocios en el centro. De todas maneras, el Consistorio no puede ni quiere meterse dentro de los negocios a opinar, a elegir sus horarios, a llevarles las cuentas o a decirles cómo tienen que trabajar… Intentamos ayudarles desde fuera. Se han promovido infinidad de campañas, sorteos, cursos de formación, ferias de temporada, mercadillos temáticos… Si hablamos en materia turística, en esta legislatura hemos creado una plataforma digital en cuatro idiomas con toda la información de nuestros agroturismos, hoteles de interior, rurales, termales y viviendas vacacionales. A la vez, no es ningún secreto que Campos dispone de una magnífica oferta gastronómica tanto en el pueblo como en Sa Ràpita y Ses Covetes. Patrimonio cultural, paisajes rurales, aguas termales, las salinas naturales… Un pueblo único, cómodo y tranquilo. Campos és un bon pla!

P.- Campos sigue siendo un reclamo turístico de primer orden.

R.- Sí, la foto turística por excelencia de Baleares sigue siendo Es Trenc, que es la mejor playa del mundo. Y eso nos orgullece, claro que sí. En Campos somos generosos, no tenemos ningún problema en que todas las islas se beneficien de ella, pero tampoco somos tontos ni queremos que se rían de nosotros. Mantener, cuidar y proteger la foto cuesta mucho dinero que estamos pagamos los campaners a cambio de déficit. Nos hemos quedado casi sin chiringuitos, que era nuestra fuente vital de ingresos.

P.- El Parque Natural de Es Trenc ha acarreado muchos problemas al Ayuntamiento de Campos por la basura acumulada y falta de limpieza en sus playas. ¿Cuál cree que es la solución?

R.- El mayor problema es que la Conselleria de Medio Ambiente ha creado un problema donde no lo había. Y si de ellos depende buscar una solución en beneficio de Campos… mal vamos. Lo cierto es que las decisiones del Govern de estos últimos años han perjudicado mucho a la costa campanera y en consecuencia, a la economía local. Por sus actuaciones, la bajada de ingresos ha sido más que notable y se prevé que los gastos vayan cada año en aumento. En el próximo año 2023 se prevé que solo el socorrismo de las playas costará unos 250.000 euros más que este año. Y teniendo en cuenta que el IBI en Campos (congelado al 0,41%) es uno de los más bajos en Mallorca, que no está en nuestras previsiones subirlo y que el Ayuntamiento no es una máquina mágica de hacer dinero, pedimos al Govern una justa compensación debido al agravio comparativo que sufre nuestro municipio con el resto de municipios turísticos. No es para nada una tozudez política, realmente es una reivindicación económica necesaria para poder reinvertir los beneficios, entre otros aspectos, en los espacios naturales como Es Trenc, que nuestros padres y abuelos nos han enseñado cómo cuidar y proteger. Lucharemos para que Campos sea recompensado. No queremos que los caprichos del Govern cuesten ni un céntimo a nuestros vecinos.

P.- ¿Cómo valora su gestión y la de su equipo en este año que ha sido el de la recuperación tras la pandemia?

R.- Es de justicia recordar que el día a día de la pandemia fue gestionado desde los Ayuntamientos. Independientemente del color político creo que los municipios lo hicimos bien. Los Gobiernos dictaban, pero nosotros interpretábamos y dábamos la cara. Yo llevaba sólo seis meses como alcaldesa y pagué la novatada con la mayor pandemia de la historia. Aunque no voy a quejarme, ya que mi suerte fue encontrarme con un equipo de gobierno que no escatimó en esfuerzos y que, en los días más negros de nuestra historia, lo dio todo. Porque los humanos tendemos a olvidar los malos momentos, pero yo siempre voy a recordar el gran trabajo de mis compañeros como algo excepcional. Y esa excepción se ha visto reflejada en la posterior gestión de recuperación tras la pandemia. En Campos hemos mejorado en medio ambiente (el Consell nos premió por la buena gestión), en cultura, en turismo, en comunicación, en servicios sociales, en urbanidad, etc. Continuamos con los impuestos al límite mínimo, hemos reducido la tasa de residuos… Creo que esta buena gestión es imparable. La valoro muy positivamente.

P.- ¿Qué proyectos se plantean para el 2023?

R.- El mejor proyecto que planteamos para el próximo año es seguir al lado de nuestros vecinos ofreciéndoles la mejor opción de pueblo para vivir. Por eso, dando solo una pincelada, vamos a seguir remodelando algunos aspectos urbanos como la Ronda Estació, la Ronda Jaume II, la calle Manacor o la Plaza Gonzalo Torrente Ballester. Entre otras actuaciones, seguiremos mejorando el asfalto de los caminos rurales, incrementaremos puntos de carga de coches eléctricos o rehabilitaremos el parque infantil del Campo de deportes. A nivel cultural se prevén importantes actos y exposiciones, así como la ejecución de las populares ferias y fiestas anuales que dan vida y sentido a nuestra idiosincrasia como pueblo.