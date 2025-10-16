El fotógrafo Stefan Loiperdinger presenta en Pelaires su nuevo libro ‘La magia de lo inesperado’

La Galería Pelaires acogió ayer la presentación del nuevo libro del fotógrafo alemán Stefan Loiperdinger, La magia de lo inesperado, un volumen de gran formato que invita a redescubrir Mallorca desde la calma, la autenticidad y la mirada de quien la conoce en profundidad.

Durante la presentación, Loiperdinger compartió con el público su visión sobre la isla y el proceso creativo que dio origen a esta obra, fruto de años de exploración y de una estrecha relación con el territorio. La magia de lo inesperado reúne fotografías llenas de atmósfera y sensibilidad, que muestran una Mallorca silenciosa y sorprendente, con playas solitarias, rincones escondidos y paisajes en calma, acompañadas de crónicas sobre historia, arte, tradiciones y medio ambiente.

«La naturaleza, la cultura y la gente de Mallorca merecen respeto, hoy más que nunca. Los que venimos de fuera somos sólo invitados; los mallorquines, nuestros anfitriones», aseguró el autor durante su intervención.

El libro se presenta con dos portadas distintas, que reflejan los múltiples rostros de la isla: una Mallorca serena y amplia, que invita a la contemplación, y otra colorida y vital, donde las tradiciones, los aromas y los encuentros son protagonistas.

Con esta nueva publicación, Loiperdinger reafirma su compromiso con la conservación y el respeto por Mallorca, una línea de trabajo que ya inició con su revista independiente Mallorcas Schöne Seiten (2015), creada para mostrar una isla auténtica, sin artificios ni publicidad. «Solo seremos capaces de proteger lo que amamos, lo que realmente nos conmueve», destacó el fotógrafo y recoge la Galería Pelaires en un comunicado.