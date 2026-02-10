Formentera gana el primer asalto: el Congreso tramitará la reforma constitucional para que tenga un senador

La mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados han mostrado este martes su apoyo a la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlament balear para modificar el artículo 69.3, y atender la reivindicación histórica para que Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del tándem electoral que conforma actualmente con Ibiza.

En noviembre pasado el Parlament balear aprobó la proposición de ley sobre la reforma constitucional necesaria para dotar a Formentera de un senador propio con los votos a favor del conjunto del pleno excepto Vox, que está en contra porque asegura que supondría un gasto innecesario.

Con 12.000 habitantes, el diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, lamentaba hoy que «cada habitante de Formentera costea más de 3.000 euros al año para sostener el entramado político dirigente».

El apoyo que han expresado la mayoría de los grupos del Congreso permite que esta propuesta se comience a tramitar en las Cortes, por lo que ahora sigue su camino y se comenzará a debatir en Congreso y Senado.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Ibiza.

En cualquier caso, algunos partidos políticos han intentado también llevar esta reivindicación histórica al Congreso para que Formentera se desvincule de Ibiza (160.000 habitantes) en este distrito electoral conjunto y que cada uno disponga de un senador propio, aunque finalmente estas propuestas no prosperaron.

La propuesta del Parlament es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También quieren incluir una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera «quedará demorada» hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlament defiende que esta reforma de la Constitución intenta que «queden reconocidas» de manera efectiva en el Senado «las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva».

Asimismo, pretende «poner de manifiesto» el protagonismo de las islas para que una decisión como esa «se considere una buena reforma constitucional», sentida «como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España».