Formentera se encamina a un verano sin chiringuitos por incumplimiento de los concesionarios

Formentera se encamina a un verano sin chiringuitos por la caducidad de las concesiones cuyo procedimiento ya ha puesto marcha el Govern tras los informes técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente y del Consell de Formentera en relación al incumplimiento reiterado de las obligaciones de desmontaje de estas instalaciones de modo generalizado.

La concesión para la gestión de estos negocios incluye instalación además, las escuelas de vela y los servicios de salvamento que también se verán afectados la próxima temporada alta, dado que no habrá tiempo material para resolver una nueva concesión ya que el Consell de Formentera tendrá que convocar el concurso público pertinente para su gestión.

El inicio del procedimiento para la caducidad de estas concesiones por parte de la dirección general de Costas y Litoral de la Conselleria del Mar se produce después de que estos empresarios, por segundo año consecutivo, no desmantelaran sus instalaciones entre el 15 de enero y el 15 de febrero, tal y como están obligados por el contrato de concesión y el reglamento de Costas.

Ahora será la citada dirección general y el Consell de Formentera los que tengan que decidir el calado de las medidas a adoptar por este flagrante incumplimiento. La institución insular tiene plazo hasta el próximo lunes para presentar las alegaciones al procedimiento de caducidad de las concesiones.

Una vez informadas las alegaciones y si éstas son desestimadas por la Conselleria del Mar, ésta podría decretar la suspensión de las explotaciones de los quioscos de playa, una de las grandes atracciones turística de menor de las Pitiusas lo que sería un duro varapalo para la economía de esta isla.

El año pasado la negativa de los concesionarios a cumplir con lo contemplado en este normativa se saldó con una multa de 1.500 euros, algo que todo apunta sucederá en esta ocasión con una cuantía más elevada, por reiteración en el incumplimiento que también podría derivar en la revocación de la concesión a los titulares de estos negocios.

Este conflicto viene a sumarse a los 72 expedientes abiertos por el Consell de Formentera, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, con procedimientos sancionadores ante la detección de incumplimientos reiterados en diferentes concesiones, fruto de las inspecciones técnicas realizadas a estos chiringuitos durante la pasada temporada turística.

Entre las infracciones más habituales destacan la falta de registros obligatorios de limpieza y mantenimiento, los incumplimientos de la oferta complementaria comprometida en los pliegos, así como deficiencias en materia ambiental, especialmente en lo que se refiere a la separación de residuos, el uso de materiales no autorizados y la protección del sistema dunar.

También se sancionaron deficiencias en seguridad, higiene, información a los usuarios y mantenimiento general de las instalaciones. Todo ello en nada contribuye a reconducir la situación, y más si como ahora ha sucedido, los concesionarios incumplen la obligación de desmantelar estas instalaciones un mes.

Los adjudicatarios argumentan que la permanencia de las instalaciones, facilitará su reapertura durante los fines de semana invernales, lo que contribuía a dinamizar la poco animada vida local invernal en esta pequeña isla, sin causar un impacto negativo significativo en el medio ambiente.