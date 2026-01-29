El Fibwi Palma pasa por el ecuador de la Primera FEB

Acabada la primera vuelta, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma llega al ecuador de la competición en Primera FEB con sensaciones más que positivas. El equipo de Pablo Cano se encuentra situado en la novena plaza de la tabla clasificatoria con un balance de ocho triunfos y ocho derrotas al término de un primer tramo de competición en el que el equipo palmesano ha logrado mostrarse como un equipo sólido en cada partido compitiendo en canchas tremendamente exigentes y ante rivales de una entidad mayúscula como Obradoiro, Super Agropal Palencia, Movistar Estudiantes o más recientemente Leyma Coruña, todos ellos equipos que han militado en Liga Endesa y que se presentan como firmes candidatos a pelear por ascender.

Ya desde el primer entrenamiento de la pretemporada, el cuerpo técnico y la directiva apuntaron claro el objetivo de esta temporada que no era otro que el de “mantenerse y pertenecer” a la Primera FEB. Tras tres años de ausencia el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma regresaba a la segunda categoría del baloncesto español con una gran parte de jugadores del equipo que logró el ascenso añadiendo piezas importantes e incorporando a jugadores que iban a vivir su primera experiencia en el baloncesto europeo. Desde el primer encuentro en Cartagena hasta el último disputado en el Coliseum Coruña, el equipo de Pablo Cano ha dejado claro que ha regresado a la Primera FEB pero no para estar de paso si no para lograr el objetivo marcado y seguir creciendo.

En esta primera vuelta de la competición, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha logrado sumar importantes e históricas victorias como las logradas en casa del Hestia Menorca o la lograda en Son Moix ante el Movistar Estudiantes, dos rivales que se le habían resistido en anteriores enfrentamientos. El equipo, además, ha tenido que afrontar diez de los dieciséis encuentros que ha disputado en esta primera vuelta como visitantes dado que al inicio de temporada tuvo que invertir en uno de los partidos, el que iba a disputarse con el Hestia Menorca, la localía del encuentro debido a las obras de reforma de Son Moix. Lejos del Palau, el equipo ha sumado importantes triunfos en Bintaufa, Melilla o en la cancha del Gipuzkoa Basket y ha dado la cara en pistas tan exigentes como el Fontes do Sar.

En Son Moix, esta primera vuelta, el equipo mallorquín no sólo se ha mostrado como un equipo sólido. Los cinco triunfos de seis posibles en el Palau demuestran también que el binomio equipo-afición está en el mejor momento. Ya desde el primer encuentro disputado ante el Caja Rural CB Zamora, la grada de Son Moix demostró que la simbiosis lograda en el tramo final de la pasada temporada iba a tener continuidad en este retorno a Primera FEB. En momentos complicados de los partidos, la afición del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma también se ha puesto la camiseta y se ha convertido en ese sexto hombre tan necesario para aupar al equipo a triunfos clave.

“Ha sido una primera vuelta de la que me parece todos tenemos que estar muy orgullosos por el trabajo hecho y por la forma en la que se ha hecho. Hemos sumado ocho victorias de mucho valor al ser uno de los equipos que más hemos jugado fuera de casa”, explica Pablo Cano, entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que señala que “hemos tenido posibilidad de ganar algunos de esos partidos que hemos jugado fuera de casa pero también hay que decirlo, ha habido posibilidad de perder algunos de esos partidos que hemos ganado pero eso le da inclusive más valor a las victorias conseguidas por la capacidad del equipo de mantenerse unido en momentos difíciles cerrando bien los partidos”.

Para el entrenador uruguayo hay una razón clave a este gran primer tramo de competición. “Le doy un gran mérito y entiendo que la razón de todo esto es el gran trabajo del día a día que vamos haciendo” apunta cano puntualizando que “eso no quiere decir que no haya problemas pero tiene que ver mucho con cómo el equipo resuelve los problemas viendo y entendiendo que se está haciendo lo máximo posible y que mejorar está al alcance de todos. En el trabajo del día a día se está viendo la mejora individual y eso el equipo lo manifiesta en la cancha”.

Otro de los aspectos que destaca Pablo Cano es “la unión del equipo”. “Los jugadores y el staff técnico están muy unidos y esa es la fuerza que se ve dentro de la pista que se transforma, en números fríos, a la gran capacidad defensiva que hoy tiene el equipo. Por temas físicos y diferencias de la plantilla con otros equipos de la liga somos el equipo que peor rebotea y, a causa de eso, somos uno de los equipos que más posesiones defensivas tiene que jugar pero, sin embargo, somos el quinto equipo en eficiencia defensivas y nuestros escoltas están en el segundo puesto en la cantidad de pérdidas generadas por el rival”. Esos datos, apunta el entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma hablan “de la mentalidad y capacidad de afrontar la frustración de no poder coger rebotes y tener que defender más para poder competir”.

Pese al buen momento del equipo en esta primera parte de la competición, Pablo Cano tiene claro lo que viene. “Los equipos son de cristal y todo esto lo tenemos que cuidar al máximo. Todavía no hemos logrado nada.Tenemos que unir fuerzas, seguir tratando de mantener el día a día que sea positivo y haya capacidad de mejoras porque las victorias en las segundas vueltas son más caras y valen el doble o el triple”, apunta añadiendo que “hemos cerrado una gran primera vuelta en la que creo que somos uno de los equipos que sale victorioso de la primera vuelta pero todo se decide al final y no importa como empiezas si no como terminas”.