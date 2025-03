Federico Carabot: «En redes sociales se trivializa con el fentanilo, pero es de las drogas más adictivas»

El fentanilo es un fármaco que, si se consume de manera ilegal y de manera voluntaria, puede ser letal. En los últimos años, por desgracia, ha irrumpido con fuerza en países como Estados Unidos, pero también ha llegado a España, dejando imágenes impactantes de gente caminando como un zombi al estar bajo los efectos de esta peligrosa sustancia.

De hecho, en España, los consumidores de fentanilo han pasado del 1,9% en 2018 (unas 84.000 personas, el 0,27% de la población total de 15 a 64 años) al 14% en 2022 (unas 695.000 personas, el 2,2% de la población de 15 a 64 años), es decir, ocho veces más.

En esta entrevista OKDIARIO, Federico Carabot, anestesista del Hospital Juaneda Miramar de Palma, advierte de este grave problema de salud pública y ahonda en las causas de la irrupción de este opioide, al que se le ha bautizado como droga zombi.

P. – ¿Por qué ha aumentado tanto el fentanilo en los últimos años? Lo llaman la droga del siglo XXI…

R. – En los 90, el dolor no estaba bien tratado. Hay médicos que lo trataban con hipnosis, por ejemplo. Ahora ha habido un aumento de la población y con el paso de los años ha aumentado el sedentarismo, obesidad o envejecimiento de la población. Con los tratamientos de antes no se soluciona esto. Entonces lo que pasó es que se creó un caldo de cultivo para muchas farmacéuticas y una opción de negocio de fármacos como la oxicodona, que tenían un riesgo de adicción alto. Esto llevó a tener una población dependiente y adicta a opioides. Es por ello que entró la regulación de estos opiáceos, por lo que la población se refugió en sustancias ilegales como la heroína. Las autoridades de Seguridad Nacional atajaron gravemente el problema y fue ahí donde aparecieron los narcos con el fentanilo para esa población susceptible que habían creado las propias farmacéuticas por el dolor.

P. – También lo llaman la droga zombie. En Estados Unidos se ha visto gente caminando como un zombie por la calles tras tomar fentanilo. ¿Por qué sucede esto?

R. – Es la interacción del fentanilo con el sistema nervioso central, que da problemas de coordinación motora como también lo puede producir el alcohol.

P. – ¿Crees que estos vídeos pueden ser de gran ayuda para que la gente vea de la peligrosidad del fentanilo?

R. – Yo creo que los instagramers y todos estos perfiles en redes sociales también tienen que hacer una labor de prevención de salud pública. Es bueno que salga gente a dar su visión o gente que da su experiencia. Hay famosos que todos los conocemos, que han tenido adicciones y que han salido de ellas. Ellos son ejemplo. Y este ejemplo también es luz para muchos pacientes. A no ser que haya una maldad detrás, es positivo que haya contenido así en las redes sociales.

P. – Tienes una tesis sobre la percepción del riesgo del fentanilo a través de redes sociales. ¿Qué conclusiones pudiste sacar?

P. – Lo que hice fue entrar en Twitter, una red social donde puedes ser un anónimo y soltar un disparate. Entonces tu disparate puede ser un disparate o tu disparate puede ser una verdad que no eres capaz de comentarla en una consulta del médico. Encontramos que había mucha trivialización del fentanilo. La gente hacía comentarios como «lo del Barça es imposible si no estás puesto de fentanilo» o «Donald Trump, con los disparates que está comentando, mejor enchufarse fentanilo».

P. – ¿Por qué crees que ocurre esto?

R. – Yo creo que al fin y al cabo las redes sociales son un reflejo de la sociedad. ¿Por qué hay canciones de reguetón que hablan de drogas y esas cosas? Porque es lo que hay en la calle. La gente trivializa porque es un eco de la población, no hay más misterio.

P. – ¿Hay reticencias de los pacientes a según que opiáceos como el fentanilo?

R. – Sí. Muchas veces nos encontramos con casos de pacientes que no quieren, por ejemplo, morfina, porque te dice que no quiere ser adicta. Es importante que la gente sepa que no va a ser adicta si tienes dolor y el opiáceo te lo receta un médico. Yo siempre digo que no hay que negar nunca a un paciente un opiáceo que necesita. Es un error. Al paciente hay que explicarle muy bien que no va a ser adicto si está bien prescrito y si está bien supervisado por un sanitario.