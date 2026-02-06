Una familia pide ayuda para que una niña de 4 años de Palma con sordera profunda pueda volver a oír

Una familia solicita ayuda urgente para encontrar el implante coclear de su hija de 4 años perdido en Palma. Los afectados han iniciado una campaña de búsqueda para localizar el implante coclear de su hija, un dispositivo imprescindible para que la pequeña pueda oír. El aparato se extravió el pasado miércoles alrededor de las 10:00 de la mañana en la zona de Escola Graduada, en pleno centro de la ciudad.

El implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca mediante cirugía y permite a personas con sordera profunda percibir sonidos. En el caso de esta niña, el aparato resulta fundamental para su desarrollo, comunicación y vida diaria. Sin él, la pequeña no puede escuchar, lo que afecta directamente a su capacidad para interactuar con su entorno.

Según ha explicado la familia, el dispositivo se encontraba guardado dentro de un estuche cuando se perdió. Aunque desconocen el momento exacto en que pudo extraviarse, creen que ocurrió mientras transitaban por las inmediaciones de Escola Graduada. Desde entonces, familiares y allegados han recorrido la zona con la esperanza de encontrarlo, aunque hasta el momento no han tenido éxito.

El implante no solo tiene un alto valor económico, sino, sobre todo, un valor incalculable para la niña, que depende de él para poder comunicarse y continuar con su proceso de aprendizaje. La pérdida supone un duro golpe para la familia, que ahora apela a la colaboración ciudadana para recuperarlo lo antes posible.

Por ello, solicitan que cualquier persona que haya encontrado el estuche o tenga alguna información relevante se ponga en contacto de inmediato llamando al número 635 679 410. También piden que, en caso de haberlo recogido, se entregue cuanto antes en la Policía Local o en la Policía Nacional para facilitar su devolución.

La familia confía en la solidaridad de los vecinos de Palma y en que, gracias a la difusión del aviso, el implante pueda aparecer pronto y la pequeña pueda volver a escuchar con normalidad.

