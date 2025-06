Fabulosa entrega de las Medallas de Oro Mayte Spínola 2024

Me pongo en un rato a describir todo lo que vivimos en el jardín y en el interior de la la casa museo El Romeral de la artista y mecenas Mayte Spínola, viuda del gran empresario Graciliano Barreiros, uno de los fundadores del imperio Barreiros, verdadero motor de España durante muchos decenios.

A Mayte la conozco gracias a la enorme generosidad de nuestra querida y añorada Cristina Macaya, amiga común y que como ella, en cuanto veía posibilidad de que dos personas se pudieran ayudar entre sí gracias a compartir intereses comunes o inquietudes parecidas, no dudaba en ponerlos en contacto para que se conocieran con más tranquilidad en la intimidad de sus casas, algo común entre las grandes damas que han sido y siguen siendo a pesar de que hayamos cambiado de siglo y que la cultura en España sea vista como una banalidad por quienes más deberían engrandecerla.

Contar la dicha y el honor que supuso para mí recibir una medalla es algo incontable, pues la lista de galardonados es de una calidad bestial en todas sus categorías. Y lo más importante, sin que haya de por medio más interés que el agradecimiento de la que ha dado su nombre a la dignidad y al orgullo de ser, de ser, leen muy bien, reconocido por tu trabajo.

Se lo cuento desde el corazón, sabiendo que en un rato estaré soltando toda clase de cursilerías sobre el teclado de mi ordenador. Pero han sido tantos y tan buenos momentos, tanto el cariño y la ayuda de señoras como Mayte Spínola o Macaya, que lo mejor es que les cuente qué pasa de verdad en esta ceremonia llena de vestidos bonitos, hombres elegantes de gala y momentos que propician encuentros sin distingos de ningún tipo.

Mayte y sus asesores saben cómo y por qué razón tal o cual merece la medalla. Y la cuentan y la refuerzan con una puesta en escena solemne pero también divertida e incluso alocada y también muy elogiosa. A mí me la entregó Paloma Barrientos en 2018 y me quedé de piedra, viendo que aquello en lo que tanta ilusión había puesto durante años acababa de dar fruto y lo hacían ante lo mejorcito de la buena sociedad. El año siguiente, fui responsable de entregársela a Barrientos. Posteriormente, en un momento especialmente emotivo, se la entregué a Paula Serra Magraner en honor a su padre. La casualidad quiso que me encontrara con Carmen Serra cuando ambos regresábamos de Madrid a Palma.

La saludó la familia Mercer Palou de toda la vida agradeciendo que hoy pueda estar escribiendo desde este medio que está ante ustedes, que se llama OKDIARIO y que me ha regalado en menos de un año momentos de satisfacción personal y profesional muy parecidos a los que he sentido en otros lugares de la tierra donde se me ha querido honrar, sin necesidad ni obligación ninguna de hacerlo. Sentirse premiado, valorado es motivo de estupefacción para casi todos los que hemos tenido el orgullo de serlo con la medalla de Oro Mayte Spínola del arte y la cultura.

Es inenarrable el abrazo que muchos hemos sentido por parte de todos los que colaboran en ellos y por los grandes nombres que acuden a la fiesta, año tras año, con el único fin de honrar a la gran anfitriona, al Grupo Pro Arte y Cultura del que es presidenta de honor y fundadora, formado por personalidades variopintas, como lo son siempre los que acuden a celebrar.

Muchos que viven enfadados con el mundo, sin conocer su realidad, salvo la que les conviene, se llevarían una lección de lo que de verdad es la igualdad entre hermanos, de lo sencillo que puede ser todo si hay voluntad y tolerancia para ello.

El martes, como sabrán, cayó en Madrid la mundial justo antes de que empezara el acto de entrega. A Mayte ni se le ocurrió cancelar, pues no hay obstáculo y menos una lluvia que lo justifique salvo que implique peligro. Los invitados se sentaron en el jardín disfrutando del frescor y la riqueza del agua, bendita sea, y se creó, según Jose María Fayos, el más mágico de los ambientes. A la lluvia plácida no hay que recibirla como a una enemiga. Es mejor unirse a ella y disfrutar, hacer que la tormenta se convierta en tu aliada y crear con ello una estética que sólo podrá ser usada en una ocasión.

Los grandes nombres de Europa, Habsburgo, Merode, Marzotto, y los grandes de España, junto a los más grandes, pero menos conocidos profesionales, mezclados en una ensalada que resulta siempre perfecta. Y sobre todo muy divertida. Ninguno nos queremos ir de ese lugar tan mágico y donde hemos vivido tantas cosas buenas gracias siempre a la familia de Mayte, sus hijas Grachya, Mayte y Roció Barreiros Spínola, sus nietos, yernos, sobrinos y amigos que son como de la familia, que no dudan en echar las manos que hagan falta para que todo fluya y la energía positiva se contagie.

Al final siempre resulta perfecto y me permito lujos como el de hacerme una foto con los artistas Mercedes Ybarra y Fayos Barrón. No me atrevo a hacer la lista de mallorquines por si me dejo a alguno. Saldrán los tres premiados de este año. Afortunadamente siempre estamos bien representados.

Mayte, por cierto, con su obra ya en el cielo siempre ha luchado por lo que y a quien quería. Ha sabido ser y vivir en su tiempo y adelantarse por si acaso más de 80 años, no es conformista, pero sí conservadora. Es creadora y generadora de libertad, de la auténtica, de la que hay que valorar. No te da consejos si no se los pides, ojo con el dato, y como los grandes de vida grandiosa, sueña con lo imposible y lo convierte en normal. No traiciona, pero sabe quién lo ha hecho y quién lo hará. Jamás critica, jamás ofende, ni cuenta lo que no se ha de contar. De nadie y tiene, además, algo que me entusiasma, fantasía para elegir, y regalar, y fuerza para dominar lo adverso.

Que llueve, pues amainará, que cae el diluvio, vayamos dentro, y sigamos con la ceremonia, vestida por Carlos Arturo Zapata, el modista colombiano que conquistó a las más grandes, al que trata como a uno de sus príncipes. Vean la foto de los jóvenes en la que poso con cara de idiota. Ellos son el gran futuro, alguno seguramente hará grandes cosas y vivirá grandes momentos para la historia. O no. Pero están, que es lo único que importa. Vivir como viven ellos entre sus padres, un ejemplo de joie de vivre, la misma que vi en el rostro del príncipe Félix de Merode, ya casado, padre, feliz y echando una mano.

Me gusta la gente bien. También la gamberra, ojo. Gracias Mayte un año más por dejarnos cerca de tu vida rebelde, trabajadora y libre, entre reyes y príncipes y también entre artistas como Gloria Jackson o Angélica de la Riva. Sublimes. Los premiados mallorquines fueron el marqués de Campo Franco y su madre la marquesa viuda, la condesa de Villardompardo, María Salom, Gabriel Mulet Paniza y Camilo José Cela Conde.