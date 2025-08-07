Arrestado un argelino en Pere Garau por agredir con un puño americano a un hombre para robarle el móvil

La Policía Nacional ha arrestado en el barrio de Pere Garau de Palma a un hombre de origen argelino por robarle el teléfono móvil a otro y agredirle con un puño americano.

La detención del agresor se produjo en la madrugada de este pasado martes. En esa noche, los agentes se desplazaron hasta la barriada palmesana tras recibir una llamada que alertaba de que en una plaza de la zona se estaba produciendo un robo con violencia.

Tras el aviso, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió al lugar y se encontró a la víctima siendo atendida de una herida en la cabeza por sanitarios. El hombre, con un traumatismo craneoencefálico, explicó que le habían robado su teléfono móvil golpeándole sorpresivamente cuando iba andando por la calle. De la misma manera, pudo aportar las características físicas del presunto autor.

Simultáneamente, otra patrulla fue requerida en las cercanías por un grupo de jóvenes. Estos explicaron que fueron testigos de la agresión y que el ladrón utilizó un puño americano para golpear a la víctima y hacerse con el teléfono móvil. Asimismo, los chicos mostraron un vídeo en el que se veían claramente las características físicas del agresor y cómo cometía el ilícito en cuestión.

Justo en ese momento, el agresor pasó por la zona y fue interceptado por los agentes. El individuo, que encajaba plenamente con la descripción y las imágenes del vídeo, portaba consigo el móvil de la víctima y un puño americano, además de otros objetos, presuntamente, sustraídos.

Por todo ello, el hombre finalmente fue arrestado por ser el presunto autor de un delito de robo con violencia, lesiones y tenencia ilícita de armas. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para poder atenderla por las heridas que presentaba la cabeza.