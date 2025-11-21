Estupor vecinal en Palma al ver a un hombre orinando a plena luz del día en una parada de taxis

La estación de taxis del barrio de El Terreno de Palma dejó en el mediodía de este pasado jueves una insólita estampa. Un hombre de unos 60 años de edad fue sorprendido orinando en plena calle, a escasos metros de la fila de taxis en servicio.

La actitud incívica del varón dejó totalmente perplejos a los conductores y usuarios, que le recriminaron indignados la acción. El hombre, tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, hace caso omiso a las quejas de la gente y prosigue haciendo sus necesidades fisiológicas a plena luz del día como si nada.

En las imágenes captadas por un taxista que esperaba la llegada de nuevos clientes, aparece el hombre enseñando sin reparo su pene delante de los conductores y peatones. Este hecho podría ser considerado un claro delito de exhibicionismo en el caso de que hubiera habido menores de edad observando la escena.

La acción está considerada como una falta administrativa contra las ordenanzas municipales y está sancionada con hasta 750 euros por el Ayuntamiento de Palma.

Este comportamiento incívico ha generado una gran alarma social en la barriada. El vídeo ha sido difundido por diferentes redes sociales y facilitadas a la Policía Nacional y a la Policía Local de Palma para que tengan constancia y puedan actuar contra este sujeto.