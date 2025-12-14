Le ofrece 80 euros a un hombre para acostarse con él y acaba violándolo varias veces en Palma

Le iba a costar 80 euros pero se convertirá en la relación sexual más cara que haya experimentado en toda su vida. Un hombre se enfrenta a un total de diez años de cárcel y una indemnización de 20.000 euros por violar a otro con el que pretendía acostarse a cambio de dinero.

Todo sucedió en la tarde del 6 de julio del año 2019 cuando dos hombres habían quedado en el domicilio del presunto agresor para mantener relaciones sexuales a cambio de 80 euros. Todo era aparentemente normal y consentido, pero en un momento dado el plan se torció y el acuerdo que tenían se fue al traste.

Al llegar a la vivienda, el acusado en vez de cumplir con su palabra fue preparando el terreno para cometer el delito con todas las garantías. El primer paso que hizo fue cerrar la puerta con llave para asegurarse de que no entraran testigos y, acto seguido, empezó a forcejear con la víctima. Una vez consiguió tenerlo sometido físicamente, empezó a violarlo hasta en varias ocasiones.

Un golpe de suerte permitió al perjudicado escapar de la casa totalmente aterrado por lo que acababa de sufrir. Gracias a que una tercera persona llamó al timbre de la vivienda, el acusado, ante el temor de que pudiera ser alguien que acudiera en el auxilio del agredido, le permitió marcharse sin más.

Es importante destacar que a raíz de estos hechos la víctima ha sufrido graves crisis de ansiedad y miedo a que le volviera a ocurrir algo similar.

Este lunes a las 09:30 horas arranca en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma el juicio en el que la Fiscalía pide una pena de diez años de prisión para el acusado, además del pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de violación.