No creerás cómo terminó esta persecución policial en Palma: coche robado y policías agredidos

La Policía Nacional detuvo después de una larga persecución en plena madrugada del pasado martes a dos jóvenes, un argelino y un marroquí, en Palma por conducir un vehículo que habían robado sin carnet y agredir a los agentes en el momento del arresto.

Los hechos se inician sobre las 04:40 horas de la madrugada en el barrio palmesano de Son Gotleu. Varios policías del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia observaron un vehículo con matrícula italiana circulando sin luces.

La patrulla se acercó al coche en cuestión, pero al tratar de pararlo en un semáforo en rojo, los tres ocupantes del turismo emprendieron una huida a gran velocidad, de manera temeraria y sin respetar las señales de tráfico. Los agentes se dieron cuenta que los ahora detenidos se dirigían hacia el municipio de Marratxí, por lo que dieron aviso a otros policías para que colaboraran con la persecución.

En un momento dado, los agentes tratan de cerrarle el paso al vehículo sin que hubiera heridos, pero sin suerte. El coche dio media vuelta y regresó al barrio de Son Gotleu, donde dos de los tres ocupantes se bajaron. En ese instante, los policías interceptan al conductor, quien agredió a los agentes y causó heridas en la rodilla de uno de ellos.

Otra patrulla localizó al copiloto escondido debajo de una furgoneta, a escasos metros de donde había emprendido la huida a pie. No obstante, este no opuso resistencia a la hora de ser detenido.

Los policías, tras conseguir atrapar a dos de los presuntos autores, conocieron que el vehículo que conducían era sustraído.

Ante esto, el primero hombre fue detenido como presunto autor de un delito de hurto/uso de vehículo, atentado a la autoridad y contra la seguridad vial. El segundo, por un delito de resistencia y desobediencia y otro de hurto/uso de vehículo.