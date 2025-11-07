Estupor en Palma al ver varios cazas militares haciendo piruetas en el aire lo que ha desconcertado a la población que desconocía que el aeropuerto de Palma había paralizado su actividad de forma temporal. Un cierre del tráfico aéreo entre las 11.30 y las 13.00 horas que este sábado se volverá a repetir, con motivo de la exhibición militar programada por la celebración del 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan.

Como ya se había previsto esta incidencia con antelación no hay vuelos programados para esta franja horaria, por lo que la actividad no ha tenido que ser modificada, como hoy ha sucedido.

La exhibición militar, organizada por el Ejército del Aire y del Espacio, servirá como celebración de los 75 años desde la clasificación oficial de Son Sant Joan como base aérea.

El proceso se remonta a 1936, cuando se emplazó el primer aeródromo en la isla de Mallorca. Tres años después, con la creación del Ejército del Aire, se desplegó el Grupo de Caza de las Fuerzas Aéreas de Baleares, convirtiéndose en la segunda unidad con cazas de reacción en España. En 1950, el Boletín Oficial del Ministerio del Aire formalizó la denominación de la Base Aérea de Son San Juan.

El general del Ejército del Aire, Francisco Braco, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han sido algunas de las autoridades que han acudido este viernes al acto militar por el 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan.

Al evento también han asistido antiguos miembros de la unidad que quisieron acompañar a los actuales componentes del Ala 49 en esta efeméride, según ha informado el Ejército del Aire en una nota de prensa.

Durante la ceremonia, el coronel jefe de la base aérea de Son Sant Joan y del Ala 49, Carlos de Montemayor, dirigió unas palabras en las que destacó el «compromiso permanente de la base aérea con la seguridad, el servicio y la sociedad balear».

Además, ha resaltado la «profesionalidad» de todos los hombres y mujeres que han formado parte de esta unidad a lo largo de su historia.

El programa del acto incluyó la formación de la Escuadrilla de Honores, el homenaje a los que dieron su vida por España y un desfile terrestre y aéreo de las fuerzas participantes.

Como colofón a la ceremonia, se procedió a la inauguración de un monumento conmemorativo dedicado a los 75 años de servicio y compromiso de la base aérea de Son Sant Joan con la seguridad del Mediterráneo y la sociedad balear, «símbolo del vínculo entre el Ejército del Aire y del Espacio y los ciudadanos de Baleares».