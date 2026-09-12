Estafa millonaria en viajes en Mallorca: un franquiciado de ‘Zafiro Tours’ se queda el dinero de cruceros y vuelos a las Maldivas

Cruceros, vuelos internacionales y vacaciones de ensueño que nunca llegaron a materializarse. La Fiscalía solicita 2 años de prisión para el responsable de una franquicia de Zafiro Tours en Palma, al que acusa de una presunta cadena de apropiaciones indebidas relacionadas con clientes que habrían pagado por viajes, cruceros y billetes de avión que finalmente no se habrían gestionado correctamente.

Los hechos investigados se habrían producido entre noviembre de 2019 y mediados de 2020, durante el periodo en el que el procesado estaba al frente de una franquicia de Zafiro Tours en la capital balear. Según sostiene el Ministerio Público, el acusado recibía de sus clientes las cantidades correspondientes a las reservas de sus vacaciones y viajes. Sin embargo, posteriormente, determinados pagos presuntamente no eran introducidos en la plataforma oficial de gestión utilizada para tramitar las operaciones.

La Fiscalía considera que, en lugar de destinar las cantidades recibidas a formalizar las reservas contratadas, el procesado se habría quedado presuntamente con el dinero entregado por los clientes. La causa recoge diferentes operaciones relacionadas con cruceros, vuelos internacionales y viajes turísticos, con destinos tanto nacionales como internacionales. Entre las cantidades incluidas en el procedimiento figura un pago de 3.688,41 euros relacionado con la reserva cancelada de un crucero de la compañía MSC.

Según la acusación, una persona habría entregado esta cantidad para una reserva vinculada a un crucero. La operación terminó siendo cancelada y, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, los 3.688,41 euros forman parte de las cantidades cuya devolución se reclama dentro del procedimiento judicial.

Otro de los casos recogidos en la acusación afecta a una familia que había contratado un viaje a Estambul. Según el Ministerio Público, los clientes habrían abonado 1.500 euros por esta operación. El viaje habría sido posteriormente cancelado y, siempre según la Fiscalía, la cantidad entregada no habría sido devuelta a los afectados. Este importe forma parte de las operaciones que el Ministerio Público incluye dentro de la presunta cadena de apropiaciones indebidas.

Entre los episodios investigados también figura la contratación de dos billetes de avión a Maldivas. Según la acusación, un cliente habría abonado 1.500 euros por los vuelos, que debían estar relacionados con la compañía aérea Etihad Airways. Sin embargo, según sostiene la Fiscalía, los billetes nunca llegaron a emitirse. El cliente habría entregado el dinero para formalizar el viaje a Maldivas, pero el servicio contratado no habría llegado finalmente a materializarse.

La operación de los vuelos internacionales se suma a otros casos recogidos en el procedimiento. La acusación también hace referencia a reservas de cruceros y billetes de avión con destinos como Valencia, Santorini y Málaga. La variedad de viajes y operaciones incluidas en la causa es uno de los elementos que lleva a la Fiscalía a considerar que no se trataría de un único episodio aislado. Según el Ministerio Público, los hechos investigados responderían a una dinámica que se habría repetido durante varios meses.

La acusación sitúa esa presunta operativa entre noviembre de 2019 y mediados de 2020. Durante ese periodo, según sostiene la Fiscalía, diferentes clientes habrían entregado dinero para contratar viajes y servicios turísticos que posteriormente no habrían sido gestionados en los términos previstos. El Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, en aplicación de los artículos 253.1 y 74 del Código Penal.

Por este motivo, la Fiscalía solicita una pena de 2 años de prisión para el acusado. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público reclama que se produzca la devolución de las cantidades presuntamente recibidas de manera indebida a los diferentes afectados.

Entre los importes que aparecen expresamente recogidos en la acusación destacan los 3.688,41 euros relacionados con la reserva de un crucero de MSC, los 1.500 euros correspondientes al viaje cancelado a Estambul y otros 1.500 euros abonados por dos billetes con destino a Maldivas que, según la Fiscalía, nunca llegaron a emitirse.

A estas cantidades se sumarían otras operaciones relacionadas con reservas de cruceros y vuelos con destinos como Valencia, Santorini y Málaga. El procedimiento judicial deberá determinar ahora si los hechos se produjeron en los términos expuestos por la acusación y si existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del procesado.

La petición de 2 años de prisión formulada por la Fiscalía constituye la posición del Ministerio Público dentro del procedimiento y no supone una condena. Será la autoridad judicial competente la que deberá valorar las pruebas presentadas durante el proceso y decidir finalmente si las acusaciones quedan acreditadas.