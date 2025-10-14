El espejo asturiano

Aunque en el pasado campeonato de liga fueron algunos más, el proyecto del Mallorca del que nos pretende convencer el presidente, Andy Kohlberg, y repiten sus acólitos, Díaz y Ortells, como si se tratara de una decena del rosario, se basa en encontrar cada año a tres equipos peores. De momento, a punto de enfilar la novena jornada no ha salido ninguno, si bien el Real Oviedo apunta a compañero de fatigas.

El cese de Paunovic, sustituido por Luis Carrión en una herida mal cerrada en el Carlos Tartiere, ha desatado la ira de Cazorla, el admirable veterano que defendió los colores del Villarreal y la Selección. Sin otro paralelismo que el que revelan las grietas en uno u otro vestuario, otra especie de torpedo al estilo Dani Rodríguez que une a los del Principado y Son Moix en medio de un mar rizado por la tormenta y agitado por dos veteranos.

Si, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuando en la presentación del equipo con motivo del Trofeo Ciudad de Palma, Jagoba Arrasate apeló a la unión de todo el mallorquinismo, entiéndase club-plantilla-entorno-afición, es porque algo estaba fallando. La pataleta del «Tigre de Betanzos» despejó la cortina de humo que aquí, allí y en todas partes, se expande para evitar que la colada de trapos sucios se vea desde la calle.

Escuchamos y leemos, desde Asturias a Sa Roqueta, que todo es compañerismo, amistad, ambiente familiar y cualquier tópico más que queramos añadir, pero negar la proximidad del cauce de un río cuando se escucha el agua correr genera más inquietud que calma.

Es pronto, si, pero no tanto como sería de desear. Son muchos los deberes que hay que hacer antes de cerrar la primera vuelta ya que, tras el ecuador del calendario, se complican las tareas y mal de muchos, como el de Oviedo, ya sabemos a quiénes consuela.