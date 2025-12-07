Dani Capa, campeón del 74 ABANCA Ciutat de Palma

El mallorquín Dani Capa se ha proclamado hoy campeón del 74 ABANCA Ciutat de Palma, competición que ha reunido durante cuatro días a 365 regatistas de 28 países en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma. El regatista del Club Nàutic S’Estanyol se ha impuesto con autoridad tras cuatro días en los que la Bahía de Palma ha ofrecido toda clase de condiciones.

El trofeo se estrenó con vientos fuertes, llegando a registrarse rachas de 30 nudos de Mistral el segundo día. La meteorología de la tercera jornada fue típica de la Bahía de Palma, con viento medio del suroeste. El campo de regatas ha amanecido hoy cubierto por una densa niebla que impedía la visibilidad. La situación era de calma absoluta, con los anemómetros de las embarcaciones de la organización literalmente parados. Las horas han ido pasando y, cuando ya parecía que no se iba a poder competir, el Comité de Regatas ha decidido sacar al agua a la flota del Grupo Oro para realizar una última manga, en vista de que mejoraban las condiciones.

La salida se ha dado sobre las 14.45 con un viento del poniente de 7 nudos. Esa brisa suave ha dado opción a los regatistas de peso más ligero, y el triunfo ha sido para Jan Palou, del Real Náutico de Palma, vencedor de la edición del año pasado, quien, con este resultado, ha podido ascender a la séptima plaza de la general. Dani Capa e Izan Rogel, que se jugaban la victoria final, han acabado en mitad de la flota y se han descartado el resultado de esta última manga.

La regata de hoy no ha cambiado la configuración del podio: Dani Capa, que ha sumado un total de 13 puntos, ha ganado gracias a su regularidad a lo largo de todo el trofeo, sumando cuatro triunfos parciales. La segunda posición ha sido para Izan Rogel, del Real Club Náutico de Torrevieja, que ha terminado con 18 puntos y se ha llevado el triunfo en la categoría Sub 13, mientras que el esloveno Mihael Zobec (JK Olimpic), vigente subcampeón del mundo, ha completado el podio con 25 puntos.

El deportista de s’Estanyol, que en 2024 se colgó la plata, ha competido a un nivel muy alto, situándose líder de la clasificación general desde la primera prueba, una posición de privilegio que no ha abandonado en todo el campeonato. Capa ha podido quitarse la espina del año pasado y levantar la icónica carabela de plata, el trofeo que le acredita como ganador del 74 ABANCA Ciutat de Palma, la competición decana del calendario balear.

El ganador ha explicado que tenía muy clara su estrategia: «Mi rival tenía una única oportunidad, pero debía ganar la regata, así que en la salida he ido a por él para controlarlo; también he visto que uno de sus compañeros de equipo se ponía a mi lado, para controlarme a mí». Una vez que Capa ha corroborado que Rogel se quedaba sin opciones de superarle, se ha podido relajar y saborear un triunfo que ya sabía seguro.

Con el ABANCA Ciutat de Palma en su poder, Dani Capa afrontará en 2026 su última temporada en la clase Optimist. El mallorquín ha señalado que su objetivo es estar entre los mejores regatistas de las pruebas nacionales para poder participar en el Campeonato del Mundo, que se disputará en Tánger (Marruecos) a finales del próximo mes de junio.

María Antonia Peñalver, del Club Náutico Mar Menor, ha finalizado en el noveno puesto de la clasificación general y ha sido la vencedora en categoría femenina, seguida de Valentina Belso, del Real Club Náutico Torrevieja, y de Raquel Sanchís, del Real Club Náutico Valencia, que ha sido tercera.

La ceremonia de entrega de premios, celebrada a las 18.00 horas, ha estado presidida por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien en la presentación del evento, el pasado día 2 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, invitó al club a celebrar por todo lo alto el 75 aniversario de la regata, a la que se refirió como un patrimonio de la ciudad.