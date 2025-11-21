Espectacular imagen de una manga marina en la costa de Mallorca

Mallorca fue testigo este viernes de un fenómeno que parece sacado de un documental de la naturaleza: una impresionante manga marina se alzó sobre el mar frente a la Serra de Tramuntana, dejando a vecinos y turistas boquiabiertos.

El momento fue capturado desde el pintoresco municipio de Deià, donde un residente logró inmortalizar la formación perfectamente delineada de este vórtice de aire que surgió en medio de los nubarrones gris plomo traídos por la borrasca.

Para quienes no están familiarizados, una manga marina es un remolino de aire que se forma sobre el agua, similar a un tornado pero con origen en mares, lagos o grandes cuerpos de agua. Suele desarrollarse bajo nubes de tormenta, aspirando agua y vapor, lo que da lugar a ese característico tubo que parece surgir de la superficie del mar hacia el cielo. Su aparición es siempre impactante y, aunque normalmente no causa grandes daños, puede ser peligrosa si alcanza la costa.

Fuentes de los Servicios de Emergencia confirmaron que, aunque se han registrado varios de estos fenómenos en distintas zonas de la isla, no se han producido daños graves. Los expertos destacan que estos eventos ofrecen información valiosa sobre la dinámica meteorológica local, y animan a la población a observarlos desde lugares seguros.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud y belleza de estas mangas marinas, que parecen desafiar la gravedad mientras giran y se elevan sobre el Mediterráneo. Un recordatorio de la fuerza y la majestuosidad de la naturaleza, que este viernes regaló a Mallorca un espectáculo visual imposible de olvidar.

El archipiélago balear afronta una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes se espera la fase más activa del episodio invernal, con chubascos, granizo, tormentas y posibilidad de nevadas a partir de los 600 metros.

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de granizo pequeño, y el viento alcanzará rachas de entre 70 y 90 km/h, especialmente en la Serra de Tramuntana y en Menorca. También se prevé mar alterada, con olas que podrían llegar hasta los cinco metros en algunas zonas.