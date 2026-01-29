El equipo de gobierno de Llucmajor lamenta la actitud de la oposición durante el pleno municipal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llucmajor ha emitido un comunicado en el que expresa públicamente su profundo malestar ante la actitud mostrada este pasado miércoles por los partidos de la oposición, quienes abandonaron el pleno municipal alegando que no se había permitido intervenir a una representante de una asociación vecinal durante el turno de participación ciudadana.

El consistorio que lidera la popular Xisca Lascolas asegura que dicha representante no había solicitado en ningún momento participar en el pleno, tal y como establecen los trámites reglados. «Lo que sí había registrado previamente es una petición de información, que se encuentra en fase de tramitación dentro del área municipal correspondiente. Cualquier solicitud para intervenir en un pleno municipal se debe realizar en tiempo y forma, mediante el registro adecuado, requisito que en este caso no se cumplió», apuntan en el comunicado.

Por ello, el equipo de gobierno rechaza las acusaciones vertidas por los grupos de la oposición, «en las que se afirma erróneamente que no se ha permitido hablar a la ciudadanía» y recuerda que «siempre que un vecino o una entidad registre una petición para intervenir en un pleno municipal conforme a los procedimientos establecidos, este Ayuntamiento garantiza su participación. Prueba de ello es el funcionamiento habitual del turno ciudadano en sesiones precedentes».

De esta forma, el consistorio llucmajorer invita a esta asociación a registrar la solicitud de intervención para el próximo pleno, «donde será atendida siguiendo los cauces reglamentarios».

Asimismo, lamenta que, como consecuencia de la salida de los grupos de la oposición, no haya podido desarrollarse con normalidad la sesión, impidiendo la votación de varios puntos del orden del día. «Este bloqueo institucional retrasa la tramitación de asuntos relevantes para la ciudadanía, que deberán posponerse al siguiente pleno, generando un perjuicio innecesario al funcionamiento municipal», señalan.

Finalmente, desde el equipo de gobierno invitan a los grupos de la oposición a la reflexión y reiteran su firme defensa de «la participación ciudadana y el respeto a los procedimientos que garantizan el buen funcionamiento de las instituciones, así como el orden y la correcta gestión de los plenos municipales».