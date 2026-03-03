Se entera de que su ex novia le había sido infiel y acaba violándola como venganza en Palma

Un hombre se enfrenta a 14 años de prisión por presuntamente haber violado a su ex pareja en el domicilio que ambos compartían en Palma. Un episodio que habría estado motivado por los celos y el deseo de vengarse ante una supuesta infidelidad.

Los hechos se remontan a la tarde del 23 de abril del año 2022. Aunque meses antes la mujer le había comunicado su decisión de poner fin a la relación, ambos continuaban residiendo en la misma vivienda ubicada en una urbanización de la capital balear.

Aquel día, el acusado llamó a la puerta de la habitación donde se encontraba la víctima, quien se negó a abrirle. Lejos de marcharse, el hombre comenzó a golpear la puerta con patadas hasta lograr derribarla. Una vez dentro, siempre según el relato de la acusación, la desnudó y la agredió sexualmente.

En medio del forcejeo, la mujer consiguió zafarse propinándole una patada y comenzó a gritar, lo que provocó que el supuesto agresor abandonara la estancia.

El suceso tuvo tenido lugar poco después de que el acusado, con la intención de confirmar sus sospechas sobre una posible relación sentimental de su ex pareja con otro hombre, colocara un teléfono móvil en el vehículo de ella para grabar sus conversaciones.

Posteriormente, utilizando una grabación de una llamada telefónica mantenida por la mujer con un amigo, el procesado le reprochó haber mantenido relaciones sexuales con él. Días después, la víctima decidió denunciar lo ocurrido y desde entonces cuenta con una orden de protección en vigor.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de 14 años de cárcel, además del pago de una indemnización de 3.000 euros, al considerarlo presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. El juicio está previsto para este viernes a las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.