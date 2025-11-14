Empieza el baile de los internacionales: hoy le toca a Bergstrom y Virgili, pero en total serán cinco los jugadores del Real Mallorca que participen con sus selecciones en este parón de la Liga, el último del año. Quien más se juega, con mucha diferencia, es Vedat Muriqi, que está ante la oportunidad de hacer historia con Kosovo, que se enfrenta a la posibilidad de jugar el primer Mundial de su historia. Puede incluso entrar directamente, aunque lo tiene complicado.

El primero en entrar en acción será el portero Lukas Bergstrom, convocado por Finlandia, aunque no disfruta de la vitola de titular. Los fineses se enfrenta a Malta en su último partido de la fase de clasificación para el Mundial, pero es un trámite porque ya están eliminados ya que Polonia, con un partido menos y tres puntos más, les aventaja en el golaverage particular.

Por la noche, en el Anxo Carro de Lugo, será el turno de Jan Virgili, que debuta con la selección sub21. España es super favorita ante la débil San Marino, que no pasa de ser una comparsa. Será una buena oportunidad para reforzar el liderato a la espera de enfrentarse el martes a Rumanía, segunda de grupo. Los rumanos juegan ante los finlandeses, terceros, y si se dejan puntos España afianzará su liderato.

Ya el sábado todas las miradas estarán puestas en el partido Eslovenia-Kosovo en el que los kosovares, con un simple empate, se garantizan su clasificación para el play off definitivo del Mundial que otorgará cuatro plazas extra para las selecciones europeas y que se disputará en marzo, pero si ganan y no lo hace Suiza ante Suecia tendrán también en su mano la primera plaza del grupo, ya que se enfrentan a los suizos el martes próximo en Pristina.

En cuanto a Omar Mascarell, Guinea disputará dos amistosos, el primero el sábado ante Liberia y el segundo el martes 18 ante Níger. Finalmente, Johan Mojica entrará en juego en la madrugada del sábado al domingo con el amistoso Colombia-Nueva Zelanda que se disputará en Ford Laurderdale, en Florida. Colombia, que jugará el martes en Nueva York ante Australia, está ya clasificada para el Mundial.