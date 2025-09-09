Los efectos del temporal se dejan ver en primera línea del paseo Marítimo de Palma

Las fuertes rachas de viento que han azotado a la capital balear en la madrugada de este martes han arrancado de cuajo numerosos árboles, letreros y barandilla en primera línea del paseo Marítimo de Palma. La peor parte se la llevó el complejo ‘Palma Real’ donde se contabilizaron los mayores daños. Varios operarios de la brigada municipal y personal de empresas privadas trabajan para retirar los enormes troncos y ramas caídas, algunas de ellas, sobre fachadas de inmuebles.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha activado su Pla Especial d’Emergència Municipal y ha ordenado cerrar los diferentes parques y jardines de la capital balear. Por otra parte, la Policía Local de Palma mantiene activa la denominada ‘operación nube’, un dispositivo policial especial diseñado para tratar de controlar la gran afluencia de turistas los días que hace mal tiempo y no pueden ir a la playa y deciden visitar la ciudad y, especialmente, el caso antiguo.

Medio centenar de incidentes, fuertes rachas de viento que llegaron a alcanzar los 90 kilómetros por hora y lluvias torrenciales son el balance provisional de las primeras horas del paso de la tormenta que está azotando a las islas desde la madrugada de este martes.

Los efectivos de emergencia, coordinados por la central de 112, han registrado un total de 48 incidentes contabilizados hasta las diez de la mañana a consecuencia del fuerte aguacero. Entre los más destacados se encuentra la caída de árboles, ramas, toldos y letreros de establecimientos comerciales, e inundaciones en sótanos.

Mallorca permanece en alerta en previsión de las fuertes lluvias que pueden caer hoy a lo largo del día. La mayoría de los incidentes han tenido lugar en la capital balear con un total de 24. El resto se han producido en Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2), Marratxí (2), así como Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria.

En la madrugada del lunes al martes, en el municipio de Calvià se han registrado rachas de viento que, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET) han alcanzado los 91 kilómetros por hora.

La AEMET prevé que la inestabilidad continuará en el archipiélago a lo largo de toda la jornada después de las tormentas registradas durante la madrugada. Se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y no se descarta que caigan precipitaciones en forma de granizo.

Las Islas ya han sufrido tormentas y chubascos de intensidad muy fuerte o torrencial, con rachas de hasta 91 km/h. En Baleares sigue activo un aviso naranja por lluvias y tormentas y el 112 el índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, es decir, la alerta naranja.