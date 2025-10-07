EEUU advierte con «medidas defensivas» a los barcos de la bahía de Palma que se acercan al portaaviones

Estados Unidos no se anda con juegos. Su portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, uno de los más poderosos del mundo, que se encuentra navegando en aguas de la bahía de Palma, lanza una advertencia militar a todos los barcos curiosos que se acercan al gigante norteamericano.

«Están entrando en un área restringida. Se le ordena que abandone la zona y se mantenga alejado de este buque. Si no acata la orden, Estados Unidos podría tomar medidas defensivas y su buque podría sufrir daños», afirman los marineros del portaaviones.

En un vídeo al que ha tenido acceso a OKBALEARES, una embarcación que navega cerca del USS Gerald R. Ford recibe el mensaje de que podría sufrir algún incidente en su embarcación si no se aleja del portaaviones, aunque la cosa no fue a mayores.

El portaaviones nuclear de Estados Unidos permanecerá en la bahía de Palma hasta el miércoles 8 de octubre. Este coloso, de 337 metros de eslora, tiene 4.500 militares a bordo y transporta 90 aeronaves y tecnología de vanguardia, y su entrada en el Mediterráneo se produce en un momento geopolítico complicado y de máxima inestabilidad.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) recibe este nombre en honor al 38º presidente de los Estados Unidos, cuenta con una gran capacidad militar y es el más poderoso de la flota de la marina del país presidido por Donald Trump.

Los partidos de la izquierda balear han aprovechado su presencia para convocar una protesta en el Paseo Marítimo a la que sólo acudieron una docena de activistas. La concentración, convocada por la plataforma Mallorca per la Pau y a la que se han adhirieron otras entidades, quedó reducida a su mínima expresión y los asistentes corearon gritos de Mallorca no es base militar, fuera barcos de guerra y OTAN no, Mallorca es tierra de paz.

Irene Montero rabia por la presencia del portaaviones en la bahía de Palma

La ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, también expresó su conformidad con llegada del portaaviones nuclear de Estados Unidos a Mallorca.

Montero exigió al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez que no autorizara la llegada de este barco norteamericano ya que «evidencia la complicidad de Estados Unidos con el genocidio que se está cometiendo en Palestina y su voluntad de demostrar que también manda en Europa».

«Al mismo tiempo que apoya el genocidio y presenta junto a Netanyahu un plan de dominación colonial de Palestina, EEUU muestra con este portaviones que también manda en Europa», afirmó la eurodiputada.