Eduardo Luna: «En 2024 hubo 500 agresiones a policías en Baleares, el principio de autoridad se ha perdido»

Si hay alguien que conoce a la perfección la realidad a la que se enfrentan los agentes de policía en Baleares, ese es Eduardo Luna, un prestigioso abogado mallorquín que desde hace ya cinco años que se dedica a defender en los juzgados a aquellos agentes que han sido agredidos por violentos criminales durante una intervención.

Gracias a su labor, según explica Luna en esta entrevista, cada vez hay menos impunidad cuando se agrede a un policía. Y es que el SUP y su gabinete jurídico está cosechando numerosas sentencias contra los agresores de policías, quienes ahora se tienen que enfrentar a penas de prisión y multas económicas mucho más altas que hace unos años.

PREGUNTA. – ¿Cuál es su papel dentro del Sindicato Unificado de Policía (SUP)?

RESPUESTA. – Hace ya cinco años que tengo un acuerdo con el SUP para representar a los funcionaros del Cuerpo Nacional de Policía que se han visto agredidos o que han tenido alguna intervención en la cual han sido lesionados, o incluso cuando ellos también son la parte acusada del delito y hay que defenderlas.

P. – ¿Han ido en aumento las agresiones a agentes policiales?

R. – Sí, totalmente. Pero gracias a que defendemos a policías hay menos impunidad. Antes los policías no iban con acusación particular. El Ministerio Fiscal, que es el garante de la legalidad y el que tiene que defender en los procesos judiciales, solventaba el problema como buenamente podía. Las partes iban sin abogado y eso se saldaba con penas bajas y multas muy bajas. Ahora ya no pasa. El sindicato lanzó la campaña de que agredir a un policía no podía salir gratis y a partir de ahí es cuando nos empezamos nosotros a personar.

P. – Y ahora… ¿Cuál es la condena media?

R. – Las condenas medias suele ser prisión, normalmente suspendida si la persona no tiene antecedentes penales. Pero lo importante de que los policías vayan con acusación particular es que se están reclamando cantidades económicas, tanto multa como en responsabilidad civil, mucho más altas. Entonces muchas veces, a según qué tipo de delincuentes, les genera un perjuicio mayor el tener que abonar esas responsabilidades, porque si no las abonan van a prisión.

P. – Últimamente en Baleares estamos viendo muchas agresiones y atropellos a policías. ¿Hay datos sobre ello?

R. – El año pasado eran unas 50 agresiones diarias. Es un dato alarmante. Y en el último año hemos tenido 500 agresiones a policías. Es un aumento exponencial. En años anteriores había 200 o 300. Parece que el principio de autoridad se está perdiendo y hace más necesario todavía iniciativas como la nuestra de personarse con los policías para intentar llegar a la máxima pena posible y sobre todo para que esos policías también puedan verse indemnizados.

P. – ¿Cuántos casos lleva ahora?

R. – Yo creo que este año debemos llevar en torno a los 70 casos.

P. – ¿Cuáles son las sentencias más destacadas que se han conseguido?

R. – Queremos destacar una cosa importante a nivel jurídico y es que ya empieza a haber una correlación. Por ejemplo, si tú agredes a un policía y le provocas lesiones leves, las penas tienen unas horquillas, pero las responsabilidades civiles antes eran 75 u 80 euros y ahora estamos hablando de que llegan a 900 o 1.200 euros. Si ya pasas a lesiones menos graves ahí las horquillas de las responsabilidades civiles te pueden ir de 1000 a 3.000 euros y luego ya en lesiones graves o cuando has intentado atentar contra la vida del gente ahí pasamos de los 3.000 € en este año pasado.

P. – ¿Cuáles son las principales zonas de Baleares o de Mallorca donde se pueden producir más estas agresiones?

R. – Ya no podemos hablar de zonas delictivas a nivel geográfico. Con el aumento masivo de la población sobre todo en verano hace muy difícil que podamos tener una zona conflictiva en concreto. Antes se hacían intervenciones en barrios en los que ya se sabía que era conflictivo. Peor ahora con cualquier llamada y tienes que extremar las precauciones porque muchas veces no saben cómo puede salir. Hace cosa de dos años, dos italianas en la Plaza de España agredieron a un subinspector de policía, por ejemplo.

P. – ¿Cree que los policías están bien formados?

R. – No es una herramienta pendiente. Los policías y guardias civiles salen muy bien formados de sus respectivas academias de Ávila y de Baeza. Lo que les falta son iniciativas como las de los propios sindicatos a nivel de formación y perfeccionamiento y muchas veces son ellos que se las tienen que costear. Aquí el Ministerio debería tener un plan de formación mucho más ambicioso para que nosotros podamos tener una policía mucho más adaptada a las necesidades de nuestra sociedad. Pero tenemos un ministro que parece que lo que hace es ir en contra de su propia policía en vez de ser el primero en defenderla.

P. – ¿Qué opina de las amenazas de Yolanda Díaz a los agentes que no hablan catalán en Baleares?

R. – Al ser funcionarios del Estado no tienen ese requisito del catalán. Cada vez que habla esta mujer hay que recordar a Einstein que decía que lo único infinito es la estupidez humana. Una persona que te dice que un policía o un bombero pueda tener una repercusión por no hablar en catalán en el sitio donde está destinado es de una ignorancia supina. Cuando un policía está actuando, lo que se le pide en ese momento es que proteja bienes y personas. No podemos entrar en este buenismo, que es donde vive esta mujer. Cada vez que habla parece mentira que sea jurista. Nosotros a los policías lo que les pedimos es que estén bien formados y que estén bien equipados.

P. – También forma parte de la asociación Veritas Justicia, que se personó como acusación particular en el caso Koldo…

R. – Estamos personados en la acusación del caso Koldo defendiendo los intereses de Baleares. Hay muchísimas acusaciones particulares que están defendiendo los intereses de casi toda España. Y nosotros estamos centrados en lo que a Baleares respecta, que es todo el tema no solo de las mascarillas, sino de las PCR y demás.

P. – ¿Qué novedades hay al respecto?

R. – Hay varios informes que están pendientes de que lleguen al juzgado. Hay un informe de la UCO que está pendiente de salir y que va a ser bastante interesante, sobre todo en lo que a Baleares respecta, porque por lo visto hay conversaciones entre altos cargos del gobierno de Francina Armengol y de la trama de estos presuntos delincuentes que están por salir.