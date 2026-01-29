Un ecuatoriano siembra el caos al conducir borracho, sin carné y en zigzag por el centro de Palma

Sin carné, quintuplicando el límite permitido de alcohol e invadiendo de forma reiterada los carriles contiguos. Así de errática fue la manera de conducir, en plena madrugada, de un hombre de 40 años de origen ecuatoriano por las Avenidas de Palma, una conducta al volante que llamó rápidamente la atención de la Policía Local por el evidente peligro que suponía para el resto de usuarios de la vía.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó a una furgoneta circulando de manera anómala por la céntrica avenida Gabriel Alomar. El vehículo avanzaba en zigzag, sin mantener una trayectoria estable y cruzando de forma constante de un carril a otro, lo que obligó a otros conductores a extremar la precaución para evitar un accidente.

Ante esta situación, los agentes decidieron interceptar el vehículo y dar el alto a su conductor. Una vez detenido, comprobaron que el varón presentaba síntomas evidentes de embriaguez, como dificultad para expresarse y falta de coordinación, además de mostrar una actitud poco colaboradora durante la intervención policial. Por este motivo, fue sometido a la correspondiente prueba de etilometría, que arrojó un resultado positivo de 1,22 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que quintuplica el máximo legal permitido, fijado en 0,25 mg/l.

Las comprobaciones posteriores revelaron, además, que el hombre no había obtenido nunca el permiso de conducir. Durante la inspección del interior de la furgoneta, los agentes localizaron nueve botellines de cerveza con tequila, lo que reforzó la sospecha de un consumo reciente de alcohol antes o durante la conducción.

Por todo ello, el conductor fue informado de su condición de investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo los efectos del alcohol y otro por hacerlo sin carné, y fue citado para un juicio rápido. El vehículo fue retirado por un familiar y la Sala de Atestados remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia para continuar con el procedimiento judicial.