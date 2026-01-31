Drama en el Mallorca: Raíllo recae de su lesión de clavícula

Drama en el Mallorca: Raíllo recae de su lesión, y en el momento más inoportuno. El defensa cordobés se ha resentido de la luxación de clavícula que sufrió en un entrenamiento y va de nuevo con el brazo en cabestrillo. El pronóstico oficial es una baja que irá de las cuatro a las seis semanas, aunque conociéndole nunca se sabe porque es capaz de jugar en las peores condiciones posibles ya que su umbral del dolor es muy alto. Con Kumbulla también lesionado, la pareja ante el Sevilla será la que formen David López y Valjent, que ya jugaron como titulares la pasada semana ante el Atlético, con la mala fortuna de que el defensor mallorquín se marcó un gol en propia puerta.

A perro flaco todo son pulgas y eso es lo que le está pasando ahora al Mallorca, que el lunes tiene ante el Sevilla un partido clave -y más después de la victoria anoche del Alavés ante el Espanyol- que debe ganar sí o sí, pero que tendrá que disputar trufado de bajas. Raíllo y Kumbulla están KO, al igual que Lato, mientras que se está intentando que pueda llegar Morlanes, pero es muy difícil. Arrasate está casi con lo puesto, sobre todo en defensa, y no le quedará otra que tirar de jugadores del filial como el joven Olaizola, que con casi toda seguridad irá convocado.

Para el Mallorca todo lo que no sea ganar sería un drama ya que le condenaría a seguir en posiciones de descenso una jornada más. El resto de equipos implicados en la lucha por la permanencia están sumando y no queda otra que dar el callo ante el Sevilla, porque el calendario inmediato es tremendo, con visitas al Barcelona y al Celta y partidos en casa ante Betis y Real Sociedad. Así las cosas, difícilmente Arrasate se mantendrá en su puesto si el lunes no se consigue la victoria.