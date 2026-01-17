¿De dónde viene la denominación ‘hat-trick’? Spoiler: no del fútbol

El término hat-trick (o «triplete» en español) se usa en el fútbol para describir cuando un jugador marca tres goles en un mismo partido. Su origen no está en el fútbol, sino en el críquet, deporte muy popular en el siglo XIX en Gran Bretaña, de donde proviene el fútbol moderno.

La historia comienza en 1858 (algunas fuentes citan 1859), cuando el jugador de críquet británico H. H. Stephenson logró una hazaña extraordinaria: eliminar a tres bateadores consecutivos con tres lanzamientos seguidos (tres «wickets» en tres bolas consecutivas). Esto era rarísimo por la dificultad técnica del deporte.

Los espectadores, impresionados, organizaron una colecta y le regalaron un sombrero nuevo (hat en inglés) como premio y conmemoración. De ahí surgió la expresión «hat-trick»: «trick» por el «truco» o proeza casi mágica (similar al truco de magia de sacar algo del sombrero, como un conejo), y «hat» por el sombrero obsequiado.

La costumbre se extendió en el críquet: un lanzador que conseguía tres eliminaciones consecutivas recibía un sombrero o gorra del club o de los aficionados. Con el tiempo, el término «hat-trick» pasó a significar cualquier logro de tres éxitos consecutivos o en un mismo evento.

A finales del siglo XIX, cuando el fútbol se popularizaba en Inglaterra (influenciado por el críquet en muchos aspectos), la expresión se adaptó al nuevo deporte. Marcar tres goles en un partido era (y sigue siendo) una proeza notable por su dificultad, similar a las tres eliminaciones en críquet.

El primer hat-trick registrado en fútbol internacional fue en 1878, cuando el escocés John McDougall anotó tres goles en un Escocia 7-2 Inglaterra.Hoy, en fútbol, hat-trick se aplica a tres goles en un partido (no necesariamente consecutivos, aunque algunos puristas hablan de «perfect hat-trick» para uno con derecha, izquierda y cabeza, o «flawless» si son seguidos sin interrupciones). En otros deportes como hockey sobre hielo, los fans lanzan sombreros al hielo al tercer gol, reviviendo la tradición original.

Etimológicamente, «hat» (sombrero) + «trick» (truco o jugada) evoca esa magia y rareza del logro. En español, la RAE acepta «triplete» o «tripleta» como equivalentes, pero «hat-trick» se mantiene por su uso global y tradición anglosajona.