El presidente de la Asociación de Empresas de Distribución de alimentos, bebidas y limpieza (ADED), Tolo Servera, alertó del riesgo real de desabastecimiento de las Islas a partir de la semana próxima, si continúa la huelga de transportistas en la Península y que afectaría, en primer lugar, a alimentos perecederos, frescos, lácteos, pescado, carnes y verduras.

Además, lamentó la falta de propuestas del Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol. «Lo que es increíble es que ante esto los políticos no actúen de forma rápida y vayan a remolque», manifestó este empresario.

A este respecto, Servera advirtió de que «por supuesto el abastecimiento se va a ver afectado, a partir del quinto día es inevitable que suceda y ya no quiero decir aquí en Baleares si se materializa la huelga de transportistas que ha convocado la federación de transportes, ahí ya la cosa se complicaría mucho», apuntó.

Para Servera, cuya asociación que aglutina a más de 90 empresas de distribución de Baleares no se ha sumado a esta convocatoria de paros, «faltan ya algunos productos de corta vida, que se tienen que consumir en cuatro o cinco días, y algunos tipos de yogures, pero el asunto es que si esto se sigue alargando y el lunes no se normaliza, habrá ya más problemas».

Los distribuidores aseguran que pueden aguantar por ahora sin recibir nada, pero les preocupa «el anuncio de huelga que ha hecho la federación de transportes de aquí, que primero no la respaldó y ahora la ha convocado para el día 28. Eso sí que es complicado, pero esperemos que se solucione todo», abundó en relación al paro convocado por la denominada Agrupación de Transportes de Mercancías de Baleares-FEBT.

Sobre la subida de precios de productos de primera necesidad, Servera recordó que «este problema viene pasando desde hace medio año, donde un día sube uno, otro día otro, la carne, lácteos, etcétera» y lamentó la pasividad del Govern balear para hacer frente a esta situación.

«No vemos postura alguna por parte del Govern, parece como si esto fuera una broma. Sabemos que se han reunido con la federación de transportes, nosotros también hemos pedido reuniones, pero no nos han respondido. Nosotros no hemos convocado huelga y somos el colectivo más perjudicado en toda esta tragedia, porque somos los que más vehículos tenemos».

«De ninguna manera nos sumaremos a la huelga, pero tampoco somos tontos, ni vamos a admitir que nos traten como tales. Yo creo que al conseller y la presidenta les interesaría conocer cómo estamos de cara al inicio de la temporada, porque los que tenemos stocks somos los distribuidores, esperemos que nos convoquen», zanjó el portavoz de los distribuidores de Baleares.