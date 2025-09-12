Una disputa entre el imán de una mezquita de Palma y algunos fieles acaba con dos detenidos y varios heridos

Lo que debía ser una jornada de recogimiento, plegaria y amor al prójimo acabó con dos personas detenidas y tres heridos graves precisando asistencia médica debido a las lesiones que presentaban. Una disputa entre el imán de una mezquita y algunos de sus fieles acabó a golpes. Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones, tras una violenta agresión ocurrida el pasado sábado en la barriada de Pere Garau.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los hechos se produjeron durante una festividad religiosa, cuando un grupo de personas comenzó a increpar al denunciante y a varios de sus compañeros, todos ellos pertenecientes al mismo centro religioso. La víctima denunció que los agresores llegaron a amenazarles de muerte, asegurando que “matarían a sus hijos” cuando no pudieran defenderlos por estar trabajando.

Los implicados ya arrastraban conflictos previos debido a discrepancias ideológicas surgidas meses atrás. Con la intención de calmar la situación, las víctimas trataron de hacer las paces con el grupo agresor. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando los dos detenidos, acompañados por otros individuos, se armaron con tablas de madera extraídas de un contenedor cercano, sillas y, en uno de los casos, incluso un puño americano, y comenzaron a agredirles físicamente.

Varias personas que se encontraban dentro del edificio religioso salieron a socorrer a las víctimas y alertaron a la Policía Nacional, aunque los agresores lograron huir antes de la llegada de los agentes. Como resultado del ataque, tres personas sufrieron lesiones graves: uno presentó fractura nasal, otro la rotura de una falange y el tercero varias costillas fracturadas. Todos ellos tuvieron que ser atendidos en un centro hospitalario.

La investigación quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que logró identificar a los presuntos agresores. Dos días después, algunas de las víctimas reconocieron a los dos hombres frente a un establecimiento que regentan. Tras avisar al 091, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta localizó a los sospechosos y se entrevistó con ellos. Ambos reconocieron haber participado en la disputa. Finalmente, fueron detenidos como presuntos autores de tres delitos de lesiones.