-Es la segunda edición de la campaña «si lo pruebas te quedas». ¿Qué conclusiones ha sacado la Federación?

-Estamos muy satisfechos de volver a activar esta campaña que tan buenos éxitos nos dio el año pasado. Nos sorprendió mucho la buena acogida que tuvo en 2021, ya que más de 700 personas pasaron por los cursos del año pasado con con una muy buena acogida. La gente quedó muy sorprendida y gracias a estos cursos tenemos nuevos golfistas en Baleare. Es una suerte estar en una isla como Mallorca, con más de 300 días de sol, lo que la convierte en ideal para practicar un deporte al aire libre como es el golf.

-Vamos con aspectos prácticos. ¿Qué tiene que hacer una persona que quiera apuntarse a esta campaña? Dónde tiene que llamar, qué requisitos se le van a solicitar y qué es lo que tiene que aportar a cambio?

-Sólo tiene que meterse en la página web de la Federación y ahí está la campaña creada. La mayoría de campos de Baleares están incluidos en esa promoción y esa es una buena noticia ya que hay magníficas escuelas en todos los clubes de Baleares y desde la Federación van a orientar a los interesados en cual es el club más cercano y el más útil para el nivel que se está buiscando.

-¿Es el golf es un deporte difícil de aprender para alguien que empieza desde cero?

-Tienes que ser paciente porque no es fácil. No quiero decir que sea difícil, pero sí que no es un deporte en el que, como el pádel, coges una raqueta y puedes empezar a jugar aunque no hayas hecho ninguna clase. En el golf siempre se aconseja empezar con un buen profesor para que te pueda dar unas clases de teórica y la práctica. Para poder realizar buenos golpes hay que ser paciente, pero una vez que has conseguido coger la técnica, te engancha.

-¿Ha beneficiado o perjudicado la pandemia al golf?

-Poe desgracia el covid ha hecho que muchos deportes que se practican al aire libre hayan cogido mucha, mucha fuerza. En los últimos dos años el golf ha sido uno de ellos, ya que a nivel mundial ha habido un incremento espectacular y en Baleares también. Hemos sido la federación territorial que más ha crecido porque éste es un deporte al aire libre que, debo añadir, es además muy saludable ya que caminas mucho y en consecuencia trabajas el cardio. Para hacer un recorrido de 18 hoyos puedes andar entre ocho y diez kilómetros. También aumentas la capacidad de concentración, lo que provoca que consigas evadirte de tu día a día. Es un antiestrés que recomiendo que la gente lo pruebe porque, sobre todo para caminar y evadir la cabeza, va fenomenal.

-¿A qué edad se pueden iniciar en el deporte del golf y qué obtienen practicando a golf los pequeñitos?

-Nuestra recomendación es a partir de siete años, aunque hay escuelas que con menos edad también cogen algunos niños. Pues eso de recomendar a partir de los siete años. En la Federación tenemos circuitos adaptados para los más jóvenes con más de 11 pruebas en diferentes campos. Siempre he dicho que el deporte se tiene que empezar de joven y el golf es especialmente beneficioso porque necesitas de mucha rutina, de mucha concentración y de mucha paciencia. La concentración va muy bien para los niños y de hecho suele suceder que un buen jugador de golf también es un buen estudiante.

-Y, en el otro polo, ¿hasta qué edad se puede practicar el golf?

-Como digo yo, hasta que el cuerpo aguante. Tenemos hoy jugadores en Mallorca con más de 82 años y 85 años que juegan a diario nueve hoyos y lo bonito es que lo puedes jugar en familia. Hay estudios hechos por diferentes universidades sobre los beneficios del golf para la salud, que son muchos más de los que la gente se puede imaginar. Vale la pena que se animen a probarlo.

-¿Es asequible económicamente este programa?

-Son diez horas de clases de golf desde 90 € tras las que te vas a dar cuenta si te puede gustar o no este deporte. Y yo te puedo decir si lo pruebas te quedas, porque una gran mayoría de gente que lo ha probado se ha quedado porque si vas con un profesor que te enseña la técnica, cuando das un buen golpe es cuando te engancha realmente el golf.