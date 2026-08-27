La Diada de Fútbol Playa Ciutat de Palma se celebra este sábado 29 de agosto en Can Pastilla

El vestíbulo del Ayuntamiento de Palma ha acogido este jueves la presentación de la Diada de Fútbol Playa Ciutat de Palma, una jornada deportiva organizada por la UD Collerense con el apoyo del Institut Municipal de l’Esport (IME), con motivo de las nuevas instalaciones deportivas habilitadas este verano por el consistorio en la Playa de Palma.

El acto ha contado con la asistencia del primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet; el director general del área, David Salom; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennasar; el presidente de la UD Collerense, Tolo Verd; el secretario general de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Rafael Navarro, así como diversos jugadores del Club Voleibol Mayurqa.

La diada se celebrará este sábado, 29 de agosto, de 9.30 a 13.30 horas, en los dos campos de fútbol playa instalados en Can Pastilla, en el antiguo Balneario 0, y contará con la participación aproximada de 150 personas.

Cabe recordar que el consistorio palmesano ha habilitado, por primera vez, un área deportiva fija en la Playa de Palma, situada en el balneario 15, junto al puerto deportivo de Sant Antoni.

La nueva zona deportiva cuenta con dos campos de fútbol playa y una pista de vóley playa, poniendo a disposición de la ciudadanía un espacio permanente para la práctica deportiva al aire libre.

La instalación de los campos de fútbol playa responde, además, a una petición trasladada por la Federació de Futbol de les Illes Balears.

En este sentido, y con el objetivo de dar a conocer y poner en valor estas nuevas instalaciones, se ha organizado la Diada de Fútbol Playa Ciutat de Palma, una jornada no competitiva que busca fomentar la práctica de esta modalidad deportiva y promover la participación de jugadores de diferentes edades y colectivos.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la categoría femenina cadete-juvenil. A las 10.30 horas participarán jugadores de la liga Insuperables de la FFIB, formada por deportistas con diversidad funcional intelectual. A las 11.30 horas será el turno de la categoría infantil y, a las 12.30 horas, de los amateurs.

Asimismo, los equipos de vóley de Superliga2 masculina y femenina realizarán dos entrenamientos, que servirán también para estrenar las nuevas pistas de vóley playa en la zona.

Al finalizar cada partido, se hará entrega de obsequios cedidos por el IME y la FFIB a todos los participantes. Asimismo, los jugadores recibirán una camiseta conmemorativa de la diada, confeccionada en dos colores para diferenciar a los equipos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palma refuerza su compromiso con el fomento del deporte y los hábitos de vida saludables y ofrece a la ciudadanía nuevos espacios para practicar actividad física al aire libre.