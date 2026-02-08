Detenido en Palma por acosar durante meses a una mujer en su trabajo y cerca de su casa

Un juzgado de Palma ha puesto fin a la pesadilla que una mujer ha tenido que vivir durante más de cuatro meses al haber sido acosada por un hombre en su centro de trabajo y en las proximidades de su domicilio. La autoridad judicial ha decretado una orden de alejamiento entre la chica y el varón, que ha sido detenido por la Policía Nacional.

La investigación arrancó a finales de enero cuando una joven interpuso una denuncia en la Jefatura Superior de Policía, relatando que llevaba varios meses sufriendo una situación de acoso protagonizada por un hombre que cuenta con antecedentes por hechos similares.

El primer episodio tuvo lugar en septiembre, cuando el individuo entró a su lugar de trabajo y se dirigió a ella invitándola a salir, a lo que la denunciante se negó. Durante las siguientes semanas, el hombre siguió presentándose en el establecimiento para observar a la mujer. Por si fuera poco, también empezó a frecuentar un supermercado próximo a su casa para vigilarla.

La víctima explicó a los policías que llegó a temer por su integridad física y que tuvo que cambiar sus rutinas y hábitos, lo que le llegó a afectar a su vida diaria.

La paciencia de la mujer llegó al límite y, días más tarde, volvió a dependencias policiales para exponer que, al salir de Jefatura tras denunciar, se encontró nuevamente al varón en el establecimiento donde trabajaba.

A partir de ese momento, los agentes de Investigación Centro de la Policía Nacional hicieron las gestiones correspondientes para identificar a la persona que, presuntamente, acosaba a la mujer.

Por último, los agentes localizaron al hombre el pasado miércoles y le detuvieron por ser el presunto autor de un delito de acoso. Asimismo, la autoridad judicial decretó una orden de alejamiento entre el varón y la chica.